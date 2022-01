Wirtz: "Wir alle haben mit Dortmund eine Rechnung offen"

Leverkusen trifft nach der Spielpause auf Dortmund. Die bittere Niederlage aus der Hinrunde nagt noch immer am Gemüt der Bayer-Profis - besonders auch bei Florian Wirtz.

Die Saison hatte gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen für Bayer 04 Leverkusen - vier Tore gegen Gladbach, vier Tore in Augsburg - da kreuzte Borussia Dortmund bei der Werkself auf. Es war der vierte Spieltag und natürlich stand für die Mannschaft von Gerardo Seoane auch die Frage an, ob im Duell der potenziellen Bayern-Jäger die Leverkusener dem BVB ein Schnippchen schlagen könnten.

Die Antwort lautete Nein, doch es war eine denkwürdige Partie an jenem 11. September 2021, in der die Werkself dreimal führte und am Ende wegen eines diskussionswürdigen Foulelfmeters komplett leer ausging. Kein Wunder, dass dieser 3:4-Schock vor dem Rückspiel wieder hochkommt. "Alle aus unserer Mannschaft sehen es so, dass wir eine Rechnung offen haben", sagt Florian Wirtz.

Wirtz und Bayer können sich diese Kampfansage Richtung Dortmund leisten, die Leverkusener haben sich auf Platz drei vorgearbeitet - acht Punkte trennen sie von den Borussen. Angesichts des heißen Rennens um die Champions-League-Plätze - zwischen Bayer und dem Siebten Hoffenheim liegen nur vier Zähler - wollen Wirtz und seine Kollegen die gute Ausgangslage nicht wieder verlieren.

"Nicht in zwei Teile zerfallen wie in manchen Spielen"

"Wir müssen uns wie in den letzten beiden Spielen darauf fokussieren, dass wir gegen den Ball aggressiv und als Mannschaft auf dem Platz stehen und nicht irgendwann in zwei Teile zerfallen, wie das in manchen Spielen der Fall war", fordert der Jung-Nationalspieler und erinnert dabei an die Phase direkt vor der Winterpause, als Leverkusen in Frankfurt nach 2:0-Führung mit 2:5 unter die Räder kam, gegen Hoffenheim wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte und beim 1:2 in Freiburg eine der schwächsten Saisonleistungen zeigte.

Platz drei als Ziel - "mindestens"

Will Weltmeister werden: Florian Wirtz imago images/Kirchner-Media

Eine solche Phase soll nicht wiederkommen, Wirtz appelliert an die Geschlossenheit der Mannschaft: "Wenn wir das durchziehen, werden wir mindestens den 3. Platz halten." Seine Kampfansage bezieht sich nicht nur auf das anstehende Duell beim BVB, sondern gilt für die Restsaison.

Für einen Hochbegabten wie Wirtz soll auf Dauer Platz zwei oder drei allerdings nicht das Maximale sein. Auf lange Sicht strebt er nach dem Höchsten. "Ich würde schon gerne mal die Champions League gewinnen und Weltmeister werden", sagt der 18-Jährige selbstbewusst.

Wirtz und der Köln-Abschied: "Wechsel nicht spurlos an mir vorbeigegangen"

Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass er seinen Heimatverein 1. FC Köln verließ - nun ist er Nationalspieler und dürfte aller Voraussicht nach in diesem Jahr eine WM spielen. Wirtz zeigt sich dennoch reflektiert: "Der Wechsel ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, aber ich bereue keine Entscheidung, ich habe einfach eine bessere Perspektive in Leverkusen gesehen.“.

Bei Bayer ist er mittlerweile Leistungsträger, seine Ausnahmestellung ordnet er bescheiden ein. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leistung der Mannschaft von mir abhängt," betont Wirtz mit Hinweis auf die Qualität seiner Kollegen, "deswegen mache ich mir keinen großen Druck, dass ich das Spiel entscheiden muss."

In der Hinrunde gegen Dortmund steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei - mit dieser Ausbeute dürften die Chancen auf eine gelungene Revanche beim BVB steigen.