Wirtz will auf die "nächste Stufe"

Der Wettlauf gegen die Zeit um die WM in Katar war für Florian Wirtz nicht zu gewinnen. Nach auskuriertem Kreuzbandriss und erfolgreichem Comeback in Leverkusen ist das Top-Talent seit dieser Woche auch zurück im Kreise der Nationalmannschaft. Und gibt sich verbal weit weniger angriffslustig als auf dem Feld.

Die Superlative über den 19-Jährigen sind allesamt verfasst nach der imposanten Rückkehr im laufenden Kalenderjahr. In neun Bundesligaeinsätzen bereitete er vier Treffer vor, hat einen kicker-Notenschnitt von 2,79. In der Europa League liest sich sein Arbeitsnachweis noch beeindruckender: Vier Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen und ein herausragender Notenschnitt von 2,38.

"Ich habe keine Nachwirkungen und Schmerzen mehr nach meiner Verletzung", sagt Florian Wirtz, "das Ziel aus der Reha wurde damit erreicht." Eine fast nüchterne Bestandsaufnahme, die zu seiner Selbsteinschätzung passt. "Die Fitness war anfangs ein Problem, die habe ich mir über die Spiele geholt. Aber ich finde, ich habe noch ein paar Punkte, an denen ich arbeiten muss, um wieder richtig gut zu spielen."

Hansi Flick attestiert ihm gar einen Entwicklungssprung, vor allem im direkten Duell und den Dribblings sei er sogar besser als vor der Verletzung - aus der Reserve locken aber lässt sich Wirtz auch nicht durch das Kompliment des Bundestrainers: "Ich habe mein Spiel nicht bewusst verändert, habe immer noch die gleiche Idee von Fußball."

Im Nationalmannschaftstraining muss sich Wirtz "richtig anstrengen"

Wirtz' Aktionen auf dem Platz sind geprägt von Begabung und Intuition, seine Worte wählt der Teenager mit Bedacht aus. Auf der Pressekonferenz am Dienstag auf dem DFB-Campus sollte er skizzieren, wie er damit umgehe, dass er als der ganz große Hoffnungsträger für die Heim-EM in 15 Monaten gelte, legte aber den Rückwärtsgang ein. "Besonderen Druck verspüre ich nicht und lasse ihn auch nicht an mich ran, ich muss mich erstmal einfügen." Und das, betont er, gelte im Kreise der Nationalmannschaft tatsächlich: "Ich habe im Training direkt gemerkt, dass hier eine ganz andere Qualität ist, dass ich mich richtig anstrengen muss." Für dieses Ziel: "Ich will mich selbst auf die nächste Stufe bringen."

Spekulationen darüber, dass Wirtz die nächste Stufe womöglich schon ab dem kommenden Sommer fernab von Leverkusen nehmen könnte, etwa in Barcelona, wischt er beiseite. "Von Barça", sagt er, habe er auch nur gelesen, "ich habe davon nichts mitbekommen. Es geht für mich darum, diese Saison unverletzt und gut zu Ende zu spielen. Wir haben mit Leverkusen ja auch noch ein paar Ziele."