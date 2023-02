Wirtz und die Macht der frühen Führung

Der Leverkusener 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim belegt das Offensivpotenzial des Werksklubs. Um dieses komplett zur Geltung zu bringen, sind zwei Faktoren essentiell: Ideengeber Florian Wirtz und eine frühe eigene Führung. In Sinsheim war beides gegeben. Doch auf Dauer benötigt Bayer 04 mehr, um erfolgreich zu sein.

Sein Einfluss aufs Spiel und seine Bedeutung für dieses ist unumstritten. Florian Wirtz ist der entscheidende Faktor dafür, ob Leverkusens Angriffsspiel richtig ins Rollen kommt oder nicht. Das belegten auch die 90 Minuten beim insgesamt überzeugenden 3:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim.

Wirtz legte das 1:0 von Robert Andrich direkt auf und leitete die beiden folgenden Treffer mit Steilpässen auf den herausragenden Vorbereiter Jeremie Frimpong glänzend ein. Belege für die Extraklasse des 19-Jährigen, die diesem nach fast zehnmonatiger Verletzungspause natürlich auch extrem guttun.

"Fürs Selbstvertrauen war es natürlich etwas Schönes, an den Toren beteiligt zu sein, gut im Spiel zu sein. Vor allem auch die Mitspieler gut einzusetzen. Und ab und zu auch mal selber gefährlich werden", erklärte der Kreativspieler nach seinem ersten 90-Minuten-Einsatz nach seinem Kreuzbandriss, "das macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man viele Chancen herausspielen kann und auch noch viele Tore schießt."

Zuletzt in Augsburg (0:1) und gegen den BVB (0:2) war dies nicht der Fall gewesen, weil Bayer 04 die Räume für das Konterspiel fehlten, die Hoffenheim der Werkself besonders nach Roberts Andrichs Führungstreffer gewährte. So zeigte sich Wirtz auch zufrieden, auch wenn er die nachlässige Schlussphase kritisierte.

Wirtz: "Wir haben ein frühes erstes Tor gemacht - deswegen hat heute alles gepasst"

"In Gladbach (3:2 nach 3:0-Führung, Anm. d. Red.) haben wir auch gut gespielt. Da war es ein ähnliches Spiel wie heute. Da haben wir auch in den letzten Minuten leider ein bisschen nachgelassen", ordnete er den Auftritt dennoch zurecht als positiv ein. "Was zählt, ist, dass wir heute sehr gut gespielt haben. Dass wir eigentlich nichts zugelassen haben", resümierte der Nationalspieler, der auch einen entscheidenden Schlüssel für den überzeugenden Auftritt benannte: "Wir haben ein frühes erstes Tor gemacht - deswegen hat heute alles gepasst."

Die Gunst der frühen Torgeburt, die Macht der eigenen Führung hat sich bislang als essentiell für Xabi Alonsos Spielidee erwiesen, aus einer stabilen Defensive gefährlich zu kontern. Schon am Donnerstag in der Europa League gegen einen anders als die TSG Hoffenheim konkurrenzfähigen Gegner wie die AS Monaco wird womöglich ein auch zu Torgefahr führender Plan B in Sachen Ballbesitzfußball nötig sein.

Gegen so nicht ligataugliche Hoffenheimer zeigte Bayer zumindest gut Ansätze aus dem gepflegten Spielaufbau. Als dauerhaftes Element, über das Bayer mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zum Torerfolg kommt, war dieses unter Xabi Alonso bislang noch nicht zu erkennen.

Der Sieg ins Sinsheim - es war der sechste aus den jüngsten acht Ligaspielen von Bayer 04 - sollte am Donnerstag zumindest Rückenwind geben. "Das tut auf jeden Fall sehr gut, mit einem guten Spiel und einem Sieg in die Europa League zu gehen. Das ist auch ein wichtiges Spiel für uns. Da wollen wir zu Hause auf jeden Fall gewinnen", sagt Wirtz.

Große Ambitionen möchte der Hoffnungsträger aber zumindest noch nicht nach außen formulieren. Weder international noch in der Liga, für die Xabi Alonso ja zuletzt Platz 7 als Ziel ausgerufen hat statt der ursprünglich angestrebten Qualifikation für die Königsklasse.

Selbst diesen Blick auf Rang 7, der mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Teilnahme an der Europa Conference League reichen dürfte, verkneift sich Wirtz. "Wir brauchen jetzt nicht noch nicht zu weit zu kucken", mahnt er, in dem Wissen, dass Bayer dauerhaft liefern und dafür auch durchgehend die richtige Haltung an den Tag legen muss. "Wir haben noch schwere Spiele vor der Brust, die wir gut angehen wollen, die wir möglichst gewinnen wollen. Das ist das Ziel: Dass wir vor jedem Spiel einfach die nötige Einstellung haben, das Spiel zu gewinnen." Wofür ein starker Wirtz und gefährliches Konterspiel alleine auf Dauer nicht ausreichen werden.