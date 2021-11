Wirtz und die Leiste? Seoane: "Wir müssen sehr aufmerksam sein"

Beim 1:1 in Berlin wurde er schmerzlich vermisst. Ohne Florian Wirtz (18) ist die Durchschlagskraft der Werkself deutlich reduziert. Doch nicht nur deshalb ist der Gesundheitszustand des Jungstars bei Bayer 04 ein besonderes Thema.

Der Ausblick ist grundsätzlich positiv. "Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder einsteigen kann", sagt Gerardo Seoane über Florian Wirtz, der zuletzt beim Remis in Berlin wegen erneuter Leisten- und Hüftproblemen passen musste. Bei Bayer geht man davon aus, dass der Jungstar gegen Bochum wieder spielen kann.

Die eigentliche Frage ist aber eher, wie dauerhaft der 18-Jährige dann seine Leistung auf den Platz bringen kann. Schließlich traten diese Schmerzen schon vor dem Saisonstart auf. Zu den Beschwerden erklärt Seoane: "Die sind seit dieser Saison ein ständiges Auf und Ab."

Zwischenzeitlich schienen diese schon passé. Nachdem Wirtz, der seine Teilnahme an den anstehenden Länderspielen abgesagt hat, gezielt an der Rumpf- und Bauchmuskulatur gearbeitet hatte. "Wir hatten das sehr gut im Griff. Er hatte wirklich keine Probleme", erklärt Seoane, "aber in der Europa League gegen Betis hat er es wieder ein bisschen gespürt." Mit der Folge, dass vier Tage später in Berlin ein Einsatz des Schlüsselspielers unmöglich war.

"Wir müssen ein Auge darauf haben"

Der Umgang mit Wirtz ist ein Balanceakt. "Das ist nicht so einfach. Wir müssen da alle sehr aufmerksam sein", weiß der Trainer, der nicht von einer schnellen Lösung ausgeht: "Das ist oft eine Sache, die einen etwas länger begleitet. Das Gute bei Flo ist, er hat keine Verletzung. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen."

Der Verlauf ist schlicht nicht vorhersehbar. "Bis zum Betis-Spiel gab es keine Anzeichen", erklärt Seoane. Doch dann traten die Beschwerden wieder auf. Und das bereits, bevor Wirtz einen Pferdekuss auf die linke Hüfte erhielt.

Folglich beschäftigt die Causa den Klub intensiv. Am Dienstag gab es wegen Wirtz extra eine Sitzung der medizinischen Abteilung. "Das ist schon ein Thema", räumt Seoane ein, "wir müssen ein Auge darauf haben."

"Wir wollen keine Verletzung riskieren"

Bei Bayer möchte man also Vorsicht walten lassen. Doch das ist nicht ganz einfach. "Hätten wir genug Spieler zur Verfügung", benennt Seoane die Ideallösung, "würdest du darauf einwirken, dass er nicht alle drei Tage spielt." Was angesichts der akuten Personalnot von zuletzt acht Verletzten bestenfalls bedingt möglich ist.

Doch die grundsätzliche Haltung ist klar. "Mit so einem jungen Spieler gehen wir kein Risiko ein. Auch wenn es weh tut", betont der Trainer. "Das eine ist ein Spiel, das andere eine Karriere. Wir wollen keine Verletzung riskieren." Für einen Trainer, der zuletzt nur zwei Punkte aus den jüngsten vier Liga-Spielen holte, eine umso bemerkenswertere Aussage.