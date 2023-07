Wirtz übt Selbstkritik: "Ich war nicht oft zufrieden mit mir"

Aus der Enttäuschung nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Europa League gegen AS Rom im Mai schöpft Florian Wirtz zusätzliche Motivation für die kommende Saison und sagt: "Wir sind noch gieriger. Wir werden alles geben, um weiter zu kommen als letzte Saison." Es ist nicht das einzige Finale, dass Leverkusens Jungstar 2024 anstrebt.

Aus Leverkusens Trainingslager in Saalfelden (Österreich) berichtet Stephan von Nocks

Am Dienstag schwang Florian Wirtz nach der nachmittäglichen Einheit im Fitnessraum des Team-Hotels noch den Tennisschläger. "Es macht mir Spaß, aber ich bin nicht so talentiert darin", urteilte der 20-Jährige und setzte Teamkollegen Adli die teaminterne Krone des weißen Sports auf: "Amine ist auf jeden Fall der Beste."

Auf dem Fußballfeld sieht dies anders. Dort lieferte Techniker Wirtz am Mittwoch ein paar Kostproben seines Könnens, lupfte nach einem Steilpass den Ball elegant über Lukas Hradecky ins Tor. Mit einem für ihn ungewöhnlichen Jubel über einen Treffer im Training belegte der Jungstar seine Freude am Spiel, die auch bei einem neuen Kollegen Eindruck hinterlassen hat.

Er hat eine unglaubliche Qualität, die ich zuvor noch nie bei einem Spieler in diesem Alter gesehen habe. Granit Xhaka über Florian Wirtz

So zeigt sich Granit Xhaka von dem Können des Zehners begeistert: "Er ist ein offener Junge, wir verstehen uns schon sehr gut. Er hat eine unglaubliche Qualität, die ich zuvor noch nie bei einem Spieler in diesem Alter gesehen habe." Ein Statement, das bei einem Profi wie Xhaka schon eine hohe Aussagekraft besitzt. Schließlich war er mit seinen fast 31 Jahren als Schweizer Nationalspieler unter anderem sieben Jahre für den FC Arsenal in der Premier League aktiv.

Wobei der Zugang dem begnadeten Talent direkt auch eine Aufgabe mitgab: "Er ist sehr weit", sagte der Routinier, "und er weiß, was er in dieser Saison leisten muss: mehr Scorerpunkte. Ich werde versuchen, auch ihn zu pushen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft."

Wirtz in der Nationalmannschaft noch nicht angekommen

In Leverkusen ist dies unbestritten, bei der deutschen Nationalmannschaft noch nicht. Im DFB-Trikot hat Wirtz seine Klasse bei seinen acht Einsätzen bislang nur situativ angedeutet. Dies räumt der Rechtsfuß auch selbstkritisch ein, wobei er auch die Gründe kennt.

"Das hat damit zu tun, dass ich nicht so oft dabei war. Die Mannschaft muss sich noch finden und ich meine Qualitäten besser auf den Platz kriegen", analysiert er, "ich war auch nicht oft zufrieden mit mir. Aber das wird mit der Zeit kommen, wenn man sich besser mit den Mitspielern versteht."

Die Situation um die kriselnde Nationalmannschaft bewertet er ein knappes Jahr vor der Heim-EM realistisch, aber nicht pessimistisch. "Natürlich gab es schon mal bessere Zeiten. Das merkt man auch im Stadion, wenn die Fans nicht zufrieden sind. Es müssen irgendwann einfach die guten Ergebnisse kommen", weiß er um die Bringschuld der DFB-Auswahl.

20-Jähriger will "vom Titel träumen"

Trotz der jüngsten Rückschläge gibt er sich aber zuversichtlich. "Die Mannschaft will generell. Wir haben noch ein bisschen Zeit und bis zur EM werden wir gut vorbereitet sein und die Fans begeistern. Ich hoffe, dass wir vom Titel träumen können."

Wenn es nach ihm selbst geht, soll Florian Wirtz mit der Spielfreude und Selbstverständlichkeit, die er in diesen Tagen im österreichischen Saalfelden zeigt, dabei zu einem entscheidenden Faktor werden