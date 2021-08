Wirtz oder Demirbay: Setzt Seoane auf beide Zehner?

Zentral offensiv überzeugt Kerem Demirbay bislang unter Leverkusens Coach Gerardo Seoane. Mit der Rückkehr des für die Zehn fest eingeplanten Florian Wirtz erhöht sich aber dort der Konkurrenzdruck.

Auch wenn Seoane neben den ohnehin schon verletzten Spielern am Dienstag ein weiteres Quartett beim Training fehlte, betrachtet der Trainer die Personalsituation deutlich gelassener als noch kurz vor dem Pflichtspielstart. Damals hatte der Schweizer erklärt, dass man "personell am Limit" sei.

Seoanes Personalsituation hat sich deutlich verbessert

Inzwischen lautet die Bestandsaufnahme anders. Und das nicht nur, weil Seoane erwartet, dass vom der Quartett Jonathan Tah, Joel Pohjanpalo (beide mit Grippesymptomen), Moussa Diaby (Reizung nach Schlag auf das Knie) und Julian Baumgartlinger im Idealfall alle am Samstag in Augsburg zur Verfügung stehen werden.

Am ehesten steht noch hinter Baumgartlinger ein Fragezeichen, dessen operiertes Knie leicht gereizt ist. "Bei ihm ist es immer eine kleine Gratwanderung", so Seoane, der noch auf Baumgartlinger für das Augsburg-Spiel hofft.

Alario und Bellarabi kehren erst nach Länderspielpause zurück

Für zwei Rekonvaleszenten gilt das nicht. Lucas Alario (nach Faserriss in den Adduktoren) und Karim Bellarabi (Verletzung der Muskelhülle) trainierten zwar schon wieder individuell mit dem Ball, doch Seoane erwartet die beiden Angreifer erst nach dem Augsburg-Spiel und der darauffolgenden Länderspielpause als einsatzfähige Akteure zurück.

Dann wird der Kampf um die Plätze noch größer als er nach der Verpflichtung von Sechser Robert Andrich und Verteidiger Piero Hincapie ohnehin schon ist. Zumal Bayer 04 noch eine schnelle und torgefährliche Offensivkraft für den linken Flügel verpflichten möchte.

Dann wird die Konkurrenz in der offensiven Dreierreihe genauso groß sein, wie er es auf der Doppelsechs ist, auf der Charles Aranguiz und Exequiel Palacios ihre Plätze gegen Andrich, Baumgartlinger und auch Kerem Demirbay verteidigen müssen.

Aktuell spielt Letzterer eine Linie weiter vorne auf der Zehn und überzeugte als Vertreter des unter Leistenproblemen leidenden Florian Wirtz. Seoane lobte Demirabys Laufstärke und Bereitschaft, auch defensiv zu arbeiten, die gute Fitness sowie dessen Passspiel in die Tiefe. "Was er besonders gut gemacht hat, war, dass er gewisse Räume gefunden hat: Plötzlich war er Stürmer, dann lässt er sich fallen in den Rücken von Kramer (einer von zwei Gladbachern Sechsern, Anm. d. Red.). Er hat sich diese Leistung über die ganze Vorbereitung verdient", erklärte der 42-Jährige.

So sehen die Planspiele mit Wirtz aus

In Augsburg sollte Demirbay wieder beginnen, auch wenn Wirtz, der gegen Gladbach als Joker den 4:0-Endstand vorbereitete, körperlich wieder einen Schritt weiter ist. "Ich glaube noch nicht, dass es bei ihm für 90 Minuten reicht", sagte Seoane, der aber dennoch einen Startelfeinsatz von Wirtz ("Er kann ja auch 60 Minuten von Beginn an spielen") nicht ausschließt.

So ist es zumindest vorstellbar, dass der Schweizer Demirbay und Wirtz in der offensiven Dreierreihe nebeneinander bringt. Rechtsfuß Wirtz könnte dann die linke Außenposition besetzen und von dort, wie es Seoane wünscht, immer wieder über die Halbposition ins Zentrum ziehen.

Sieht der Trainer Wirtz doch noch nicht so weit, stehen ihm für links vorne aktuell noch Paulinho und Nadiem Amiri, der die Position ebenfalls einnehmen kann, zur Verfügung. "Es ist ja gut, dass wir mehr Varianten haben", zeigt sich Seoane zufrieden. Bekommt er in Form eines neuen Außenstürmers eine weitere hinzu, würde sich dann auch der Konkurrenzkampf im Angriff auf höchstem Niveau bewegen.