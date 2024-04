Wirtz: Nach der Hattrick-Premiere die feine Spitze gegen die Bayern

Mit drei Treffern zum 5:0-Sieg gegen Werder Bremen sorgte Florian Wirtz beim Leverkusener Titelgewinn für das sportliche Highlight. Bei der anschließenden Meister-Party legte der Nationalspieler mit einer Spitze gegen den FC Bayern nach.

Florian Wirtz ist kein Mann der großen Worte. So extrovertiert der 20-Jährige auf dem Fußballplatz auftritt, so zurückhaltend agiert er, wenn er vor die Mikrophone treten muss. Spricht Wirtz, ist - anders als während der 90 Minuten - kein Feuerwerk zu erwarten.

Als jedoch am Sonntagabend um 20.41 Uhr die Mannschaft auf den Balkon ihrer Loge trat, in der sie nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen den ersten Deutschen Meistertitel für Bayer 04 ausgiebig feierte, sorgte der deutsche Nationalspieler für einen Höhepunkt der Gröl- und Gesangseinlagen.

Nachdem die Profis, die sich über eine Stunde nach Spielschluss ihren im Innenraum der Arena wartenden Fans zeigten, auf der Tribüne die Champagnerflaschen reihenweise köpften und nicht nur die Stimme von Kapitän Lukas Hradecky beim Anstimmen des "Humba"-Täterä offensichtlich angeschlagen war, kam Wirtz an die Reihe. Und setzte eine feine Spitze gegen den entthronten Rekordmeister aus München.

Am Mikrofon begann Wirtz erst fast dröge. Es sei ja von seinen Vorrednern bereits alles gesagt, erklärte er zurückhaltend, um dann anzufügen: "Ich habe gerade noch ein Lied zugeflüstert bekommen, das ihr noch nicht kennt." Und dann stimmte Bayers Kreativdirektor an: "Deutschlands beste Mannschaft. Deutschlands beste Mannschaft. Deutschlands beste Mannschaft, SVB!"

Wirtzs "neues" Lied war natürlich die eindeutige Anspielung auf den Münchner Fan-Song "Münchens große Liebe. Deutscher Fußballmeister, FCB". Die Werkself-Fans stimmten direkt ein. Ein Hieb mit der feinen Klinge, der an den der BVB-Fans im DFB-Pokalfinale 2012 erinnerte, als die Dortmunder einen beliebten Münchner Schlachtruf auf die Schippe nahmen und in der Schlussphase der Partie, die der BVB 5:2 gewann, sangen: "Ein Schuss, kein Tor - die Bayern!"

Es war das zweite Highlight, für das Wirtz an diesem Abend sorgte. Zuvor hatte er in den zweiten 45 Minuten, nachdem er zur Pause eingewechselt worden war, mit einem lupenreinen Hattrick das Ergebnis von 2:0 auf 5:0 hochgeschraubt. Wobei die Bayer-Fans nach seinem 4:0 in der 83. Minute im Meisterrausch bereits kurzzeitig den Platz stürmten und nach dem 5:0 in der 90. Minute dann endgültig.

Natürliche Autorität: Wirtz dämmt den Platzsturm der Fans zumindest etwas ein

Dabei wurde die natürliche Autorität von Wirtz nach dem 4:0 offenbar. So dämmte der nur 1,77 Meter große und 71 Kilogramm leichte Profi den Platzsturm in der Nähe der rechten Eckfahne mit seiner Einhalt gebietenden Geste mit ausgestreckten Armen und nach unten gerichteten Handflächen gegenüber den euphorisierten Fans zumindest etwas ein. Erst nach seinem 5:0 war selbst er machtlos und ging in der jubelnden Menge unter.

Für den 20-Jährigen stellte sein Hattrick übrigens gleich eine doppelte Premiere dar. Erzielte er mit seinen Saisontreffern neun bis elf doch seinen ersten Dreierpack als Profi. Zudem war es das erste Mal - man mag es kaum glauben - dass dem Ausnahmekicker in der Bundesliga mehr als ein Treffer in einem Spiel gelang. Sein Hattrick war das Sahnehäubchen auf Bayers Meistertorte. Seine Gesangseinlage setzte dann noch eins obendrauf.