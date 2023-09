Wirtz: "Ich war einer der Wenigen, der keine Playstation hatte"

Florian Wirtz befindet sich auf dem Weg zu alter Bestform. Vor dem Topspiel in München erklärt er, was sein Spiel ausmacht - und warum Xabi Alonso Leverkusens "zwölfter Mann" ist.

Florian Wirtz hatte als Kind so viel Spaß, dass er sogar in den Ferien zur Schule ging. Also, Spaß am Fußball wohlgemerkt. "Ja, ich war jeden Tag auf dem Fußballplatz", sagt der Nationalspieler und 2021er-Abiturient im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Mit meinem Vater, mit meiner Schwester, mit meinen Freunden. Wir hatten auch an der Schule einen kleinen Bolzplatz, wo wir immer hingegangen sind, auch in den Ferien, weil wir dort in kleineren Teams spielen konnten."

Virtuelle Ablenkungen gab es nicht. "An manchen Tagen, an denen ich kein Training hatte, habe ich aber auch einfach ein bisschen mit den Nachbarn auf der Straße gespielt. Ich war einer der Wenigen, der keine Playstation zu Hause hatte. Ich musste mich also auch in den Schulferien immer mit was anderem beschäftigen. Und dann habe ich halt am liebsten Fußball gespielt."

"Ich weiß manchmal selbst nicht, warum ich manche Sachen so mache, wie ich sie mache"

Das Ergebnis ist seit dem vergangenen Winter wieder regelmäßig zu bestaunen. Anfangs nach der fast 300 Tage langen Kreuzbandriss-Zwangspause noch gehemmt, ist der Spielmacher von Bayer 04 Leverkusen inzwischen wieder auf dem Weg zu alter Bestform und Teil einer aufregenden Mannschaft, die den FC Bayern zumindest mal an diesem Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in München herausfordern will.

Was macht Wirtz' Spiel aus? "Als Allererstes schaue ich immer, dass ich mich gut positioniere. Es soll für den Gegner sehr schwer sein, mich einzuholen, mich mit dem Körper zu stören oder sogar mit dem Fuß an den Ball zu kommen", erklärt der 20-Jährige. "Ich weiß aber manchmal selbst nicht, warum ich manche Sachen so mache, wie ich sie mache. Ich habe einfach diese Handlungsschnelligkeit in meinen Aktionen, dass ich in den Situationen, in denen viel Druck von allen Seiten kommt, gute Lösungen finde. Ich schaue dann, dass ich eine Anspielmöglichkeit oder einen Raum finde, in den ich reindribbeln kann. Darum geht's."

"Ich muss stabil sein, damit ich die Schläge und Schubser aushalte"

Und dafür arbeitet er auch regelmäßig im Kraftraum - vor allem um Rumpf, Bauch- und Gesäßmuskulatur zu stärken. Denn: "Ich muss stabil sein, damit ich die Schläge und Schubser aushalte."

Unter Trainer Xabi Alonso musste auch Wirtz sein Spiel ein wenig umstellen. "Wenn wir den Ball gewinnen, sollen wir nicht immer sofort nach vorne spielen und den nächsten Angriff starten. Wir sollen, auch wenn wir eine Mannschaft mit schnellen Spielern sind, das Spiel ein bisschen beruhigen." Das habe in den ersten drei - allesamt gewonnenen - schon mal "ganz gut" geklappt: "Wir haben das Spiel auch mal kontrolliert, uns den Gegner zurechtgelegt - und dann zugestochen und ein Tor geschossen."

Kein Wunder, spielte Leverkusen doch gewissermaßen in Überzahl. "Er ist ein Trainer, der ein zwölfter Mann ist", schwärmt Wirtz von Xabi Alonso. "Er ist immer mit Emotionen dabei. Er ist einer, der hinter uns steht, der mit uns leidet, der sich mit uns freut."