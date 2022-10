Wirtz: "Es wird nicht mehr lange dauern"

Auf seine Rückkehr warten die Fans von Bayer 04 sehnsüchtig. Nach seinem Kreuzbandriss im März steht Florian Wirtz jetzt unmittelbar vor dem Einstieg ins Mannschaftstraining. "Es wird nicht mehr lange dauern", kündigte der Nationalspieler am Dienstag an.

Es ist in diesen tristen Zeiten für Bayer 04 Leverkusen die einzige positive Nachricht. Florian Wirtz, Topstar und Hoffnungsträger, steht nach seiner Kreuzbandoperation Ende März vor dem letzten Schritt zurück ins Mannschafstraining beim auf Platz 16 herumdümpelnden Champions-League-Teilnehmer.

Am Dienstag absolvierte der offensive Mittelfeldspieler gemeinsam mit Karim Bellarabi (nach Meniskusoperation) und dem leicht angeschlagenen Ayman Azhil eine Einheit mit Athletiktrainer Daniel Jouvin. Und auf dem Weg in die Katakomben zeigte sich der 19-Jährige äußerst zuversichtlich, bald wieder gemeinsam und nicht nur neben seinen fitten Kollegen auf dem Trainingsplatz zu stehen.

"Es wird nicht mehr lange dauern", erklärte der Techniker. Noch fehlt diesem das letzte Grüne Licht der medizinischen Abteilung, um wieder schrittweise am Mannschaftstraining teilnehmen zu dürfen. Die nächste Etappe könnte Wirtz im Idealfall nächste Woche erreichen und dann zumindest die Passübungen mitmachen.

Der Aufbau verlief bislang komplikationsfrei. Auch jetzt bei erhöhter Belastung gibt es keine Rückschläge. "Es geht gut", sagt Wirtz zum bisherigen Verlauf. Sogar ein moderates Zweikampftraining soll der Unterschiedsspieler bereits absolviert haben.

Auf das ganz schnelle Comeback sollten die Bayer-Fans aber trotzdem nicht setzen. Zum einen benötigt Wirtz auch nach seiner Rückkehr zur Mannschaft noch Zeit, wird nur häppchenweise immer größere Anteile der Einheiten absolvieren können. Zum anderen ist ein Training mit dem Team in der kommenden Woche aufgrund der Champions-League-Reise nach Madrid praktisch kaum umsetzbar. Zumal es in englischen Wochen fast nur regenerative Einheiten gibt.

Comeback vor der WM wohl höchstens als Joker

Wenn überhaupt erscheint es realistisch, dass Wirtz Bayer in der letzten Woche vor der WM-Pause zur Verfügung stehen könnte - und dann bestenfalls als Einwechselspieler. Dies wäre, keinen Rückschlag vorausgesetzt, in den dann noch drei ausstehenden Ligaspielen gegen Union Berlin, beim 1. FC Köln und gegen den VfB Stuttgart der Fall.

Schneller soll es bei Karim Bellarabi gehen. Der Rechtsaußen muss noch das Vertrauen in sein operiertes Knie zurückgewinnen. Ob dies schon bis zum Wochenende der Fall ist, ist aber fraglich. Mittelfeldspieler Kerem Demirbay hingegen, der am Dienstag nach einem in Frankfurt erlittenen Schlag auf den Unterschenkel pausierte, soll bereits am Mittwoch wieder trainieren.