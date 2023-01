"Wirtschaftlicher Kollaps abgewendet": Würzburger Kickers geben neuen Investor bekannt

Die Würzburger Kickers versprechen ihren Fans auch weiterhin höherklassigen Fußball. Möglich macht das der Einstieg eines neuen Anteilseigners, dessen Name am Dienstag publik wurde.

"Der drohende wirtschaftliche Kollaps der FC Würzburger Kickers AG ist abgewendet" - so schreibt es der frühere Zweitligist und aktuelle Spitzenklub der Regionalliga Bayern am Dienstag auf seiner Internetseite. Dahinter steckt das, was bereits im Vorfeld durchsickerte, und zwar, dass die Anteile des bisherigen Investors Flyeralarm nun einen neuen Käufer gefunden haben. Die 49-prozentigen Anteile an der AG übernimmt ein Unternehmen von Dominik Möhler, Aufsichtsrat der AG und langjähriger Förderer der Kickers. Eine seiner Firmen, die Akon Gruppe fungiert derzeit als Trikotsponsor der Unterfranken.

Weiter vermelden die Kickers, dass damit nicht nur der Spielbetrieb in der laufenden Saison gesichert sei, sondern auch in Zukunft "attraktiver höherklassiger Fußball in Würzburg möglich ist".

Ob Möhlers Unternehmen die nun erworbenen Aktien teilweise an lokale Förderer weitergibt, ist gleichsam offen wie möglich. Erste Gespräche hätten bereits stattgefunden. Aktuell steht erstmal die Übernahme der Anteile im Vordergrund, zu denen Möhler sagt: "Als Unterstützer 'aus der Region für die Region' erhoffen wir uns, dass der sportliche Schwung der bisherigen Saison beibehalten wird und wir am Ende um den Wiederaufstieg in die 3. Liga mitspielen können. Wir freuen uns insbesondere auch über die sehr positive Stimmung am 'Dalle' - dies natürlich auch mit Blick auf die zahlreichen weiteren treuen Unterstützer, Fans und Sponsoren, denen wir an dieser Stelle herzlich danken möchten."

Gleichzeitig bedankte sich der neue Investor auch bei Thorsten Fischer, CEO beim bisherigen Anteilseigner Flyeralarm, für die "auf das Wohl des Vereins ausgerichteten und absolut konstruktiven Gespräche über die Veräußerung der Anteile sowie seiner in der Vergangenheit der Würzburger Kickers AG gewährten Darlehen, die noch vor Weihnachten eine kurzfristige positive Lösung möglich gemacht haben."