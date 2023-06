"Wirtschaftlich sehr attraktiv": Larsson kehrt nicht auf Schalke zurück

Es war nur ein kurzes Gastspiel beim FC Schalke 04 - und das ist für Jordan Larsson, der zuletzt nach Dänemark ausgeliehen war, schon wieder beendet.

Jordan Larsson kehrt nicht zum FC Schalke 04 zurück, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der 25-Jährige bleibt beim FC Kopenhagen. Dort stand er auf Leihbasis seit Ende Januar auf dem Platz, wurde mit dem FC Kopenhagen dänischer Meister und Pokalsieger und hat sich nachhaltig empfohlen. Beide Vereine haben sich darauf verständigt, dass Larsson fest beim dänischen Champion bleibt.

Der Sohn von Stürmer-Legende Henrik Larsson, der bislang sechsmal für die schwedische Nationalmannschaft aufgelaufen war, soll gemäß vereinbarter Kaufoption gut zwei Millionen Euro in die S04-Kasse spülen. Sportdirektor André Hechelmann nennt die Einigung mit Kopenhagen auf jeden Fall "wirtschaftlich sehr attraktiv für uns, was Transfersumme und Gehaltseinsparungen betrifft".

Larsson kam im Sommer 2022 von Spartak Moskau nach Gelsenkirchen, nachdem er zuvor drei Monate auf Leihbasis bei AIK Solna spielte und dann nach seiner Rückkehr seinen Vertrag beim russischen Hauptstadtklub auflöste. So richtig startete Larsson auf Schalke aber nicht durch, nach elf Einsätzen, keiner über die volle Distanz, ging es per Leihe in Kopenhagen weiter.

Signal aus Dänemark

"Jordan kam im vergangenen Sommer ablösefrei zu uns. Leider hat es auf Schalke nicht so funktioniert, wie sich das alle Beteiligten gewünscht haben. Entsprechend war die Leihe im Winter die richtige Schlussfolgerung für Spieler und Verein", erklärte Hechelmann. "In Dänemark hat sich Jordan gut entwickelt, sodass der Verein uns signalisiert hat, ihn halten zu wollen."