"Wirtschaftlich nicht zum Nachteil": Ingolstadt zieht Klausel bei Testroet

Der Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt hat Pascal Testroet verpflichtet. Der Angreifer kommt vom SV Sandhausen, bei dem er eine Ausstiegsklausel besaß.

Eigentlich wäre Pascal Testroet vertraglich noch mindestens ein Jahr an den SV Sandhausen gebunden gewesen, wie der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca aber in einer Vereinsmitteilung erklärte, beinhaltete der Kontrakt von Testroet eine Ausstiegsklausel. "Die Klausel wurde mit der darin vereinbarten Ablöse jetzt seitens des Spielers gezogen", so Kabaca weiter. Jene Ablöse, die der FC Ingolstadt nun an den Hardtwald überweist, sei zudem wirtschaftlich gesehen nicht zum Nachteil des SV Sandhausen.

Sportlich ist der Abgang des 32-Jährigen jedoch ein herber Verlust für den SVS, mit elf Scorerpunkten (zehn Tore, ein Assist) war Testroet in der abgelaufenen Spielzeit der gefährlichste Offensivspieler der Kurpfälzer und somit maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. "Paco hat sich in dieser Angelegenheit absolut fair verhalten. Natürlich wären wir gerne mit ihm in die kommende Zweitligasaison gestartet, können seine Beweggründe aber verstehen", wird Kabaca weiter zitiert.

Testroet selbst verabschiedet sich in der Vereinsmitteilung bei den Fans und erklärt darin auch die Beweggründe für den Wechsel: "Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen, weil ich nochmal die Chance bekommen habe, an einem besonderen Projekt langfristig teilnehmen zu können und deshalb habe ich mich für die Aufgabe in Ingolstadt entschieden", so der gebürtige Bocholter.

"Regelmäßig zweistellig getroffen"

Bei den Schanzern ist die Freude derweil groß, die entstandene Lücke durch den Abgang von Kapitän Stefan Kutschke (kehrt nach Dresden zurück) mit einem ebenfalls erfahrenen Angreifer geschlossen zu haben. "Paco' Testroet ist ein richtiger Torjäger, der neben seiner hohen Intensität in den Zweikämpfen und seiner Robustheit durch seine vielseitigen Abschlussqualitäten überzeugt. In den vergangenen Spielzeiten hat er regelmäßig zweistellig getroffen und damit durchgehend seine Torgefahr und seine Wichtigkeit für seine Klubs unter Beweis gestellt", begründet Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer Sport und Kommunikation beim FCI, den Transfer.

Nach dem Abstieg der Oberbayern wird Testroet somit wieder in der 3. Liga auf Torejagd gehen, dort kennt sich der Angreifer aber gut aus - in 189 Partien traf er 58-mal. "Ich kenne die 3. Liga bestens und kann auf eine gelungene Zeit in dieser Spielklasse zurückschauen. Genau diese Erfahrungen möchte ich hier beim FCI einbringen und meinen Beitrag für eine erfolgreiche Zeit leisten", so Testroet.