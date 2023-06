"Wirtschaftlich nicht darstellbar": Angelino kehrt vorerst von der TSG zu Leipzig zurück

Die TSG Hoffenheim wird Angelino nicht fest verpflichten und lässt das Leihgeschäft mit RB Leipzig enden. Eine Verpflichtung würde den finanziellen Rahmen sprengen.

"Angelino ist nicht nur ein glänzender Fußballer und einer der besten Vorlagengeber der Bundesliga, sondern auch ein cooler Typ, der sich bis zuletzt mit uns identifiziert hat", kommentierte Manager Alexander Rosen in einer Pressemitteilung des Vereins. "Er war mit seinen Leistungen ein bedeutsamer Faktor, dass wir eine für uns anspruchsvolle Saison mit Platz 12 zu einem versöhnlichen Ende bringen konnten. Leider ist eine Weiterverpflichtung für uns zu den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht darstellbar. Aber sollte sich diesbezüglich noch einmal ein Fenster öffnen, wären wir zumindest gesprächsbereit."

Damit bleibt die Türe für ein weiteres Leihgeschäft in diesem Sommer also offen. Angelino hatte zuletzt schon angedeutet, dass sein Kapitel im Kraichgau womöglich noch nicht zu Ende ist. Nach dem 4:2-Erfolg gegen Union Berlin, der den Hoffenheimer Ligaverbleib endgültig gesichert hatte, schrieb Angelino: "Last home game (maybe not)" und versah den Zusatz mit einem Zwinkersmiley. Und nach dem finalen Spiel in Stuttgart (1:1) war zu lesen: "Mal sehen, was die Zukunft bringt - bis später…"

Angelino besitzt eine Ausstiegsklausel

Doch zunächst läuft die Leihe zum 30. Juni aus und Angelino, der noch bis 2025 Vertrag bei den Sachsen hat, muss zurückkehren. Allerdings hat der Spanier in Leipzig keine Zukunft mehr. Dem Vernehmen nach könnten Interessenten beim 26-Jährigen für 20 Millionen Euro eine Ausstiegsklausel ziehen. Eindeutig zu hoch für Hoffenheim.

Wenn sich kein Abnehmer fände, der bereit ist, eine stattliche Ablöse zu zahlen, könnte sich womöglich die Tür für die TSG in der Transferphase nochmal öffnen, um Angelino für ein weiteres Jahr auf Leihbasis zu beschäftigen. Auch eine Rückkehr in die spanische Heimat ist nicht ausgeschlossen. In der vergangenen Saison kam er in 33 Ligaspielen zum Einsatz und legte dabei zehn Tore auf.