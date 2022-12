"Wirklich wahr?" Cousins kann das Monster-Comeback selbst kaum glauben

Als Vikings-Quarterback Kirk Cousins direkt nach der furiosen Aufholjagd an diesem Samstag gegen die Indianapolis Colts (39:36 nach 0:33) auf die geschichtsträchtige Vorstellung angesprochen wurde, fehlten ihm die Worte.

Kirk Cousins hat schon so einige Schlachten in seiner Karriere geschlagen, schließlich gehört der inzwischen 34-jährige Quarterback schon seit 2012 zum festen Inventar der National Football League. Ein solches Spiel aber hat auch der frühere Washingtoner und seit 2018 bei den Minnesota Vikings aktive Spielmacher noch nicht erlebt. Wie auch? Noch nie zuvor in der Geschichte der gesamten NFL hat ein Profi so ein Spiel erlebt.

Denn die nun als NFC-North-Gewinner und Play-off-Team feststehenden Vikes strichen an diesem Samstag und damit eine Woche vor Heiligabend nichts Geringeres als das größte Comeback der seit 1920 bestehenden Liga ein - und schrieben damit das bisherige Rekordkapitel neu.

Rückblick: Am 3. Januar 1993 hatten einst die Buffalo Bills beim sogenannten "The Comeback" oder "The Choke" gegen die damals noch existenten Houston Oilers (heute Tennessee Titans) 32 Punkte Rückstand zu einem am Ende in den Play-offs erreichten 41:38 hingebogen.

Staunender Cousins: "Das muss ich erstmal sacken lassen ..."

Dieses Mal waren es allerdings ganze 33 Zähler - genauer gesagt ein 0:33 von anfangs desaströs und extrem fehlerbehaftet auftretenden Vikings im heimischen U.S. Bank Stadium vor am Ende tosenden 66.801 Fans.

Zuerst hatte das im typischen Lila gekleidete Team aus Minneapolis den Rückstand aufgeholt und so die Verlängerung erreicht, ehe in dieser nach zunächst vertanen Ballbesitzphasen (einmal Indianapolis, einmal Minnesota) zwei Sekunden vor Schluss durch den nachher jubelnd durch die Lüfte geworfenen Kicker Greg Joseph aus 40 Yards das unglaubliche 39:36 gelang.

Vikes-Quarterback Cousins wurde direkt nach dem Rekordbucheintrag auf diesen Meilenstein von einem NFL-Reporter angesprochen - und darauf, was er denn zur größten Aufholjagd der Geschichte zu sagen hatte. Seine ungläubige Nachfrage direkt: "Das größte Comeback aller Zeiten? In der Geschichte der NFL? Wirklich?" Als der Routinier, der nach mageren 43 Yards und zwei Interceptions vor der Pause am Ende 417 Yards und vier Touchdown-Pässe geworfen hatte, aufgeklärt wurde, staunte er nur noch. "Wir haben soeben also das größte Comeback der NFL-Geschichte erreicht. Das muss ich erstmal sacken lassen ..."

Ryans traurige Bilanz

Gestaunt haben dürfte auch Colts-Spielmacher Matt Ryan, allerdings auf andere Art und Weise. Denn der 37-jährige Oldie, der sich in früheren Zeiten den Spitznamen "Matty Ice" verdient hatte, kam nach diesem verspielten 0:33 mit Indianapolis bereits auf den zweiten NFL-Negativrekord. Denn neben diesem mit den Colts zugelassenen Monster-Comeback hatte Ryan auch am Ende der Saison 2016/17 die größte Super-Bowl-Aufholjagd mitverantwortet. Damals verspielte der Routinier mit den Atlanta Falcons ein 3:28 und verlor ebenfalls in der Overtime - auf verrückte Weise gegen Tom Brady und seine damaligen New England Patriots.