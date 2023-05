"Wirklich viel Wucht" und kein TV: Schwartz hat den Klassenerhalt fest im Blick

Mir vier Siegen im Rücken steigt Hansa Rostock am Samstag in den Flieger gen Nürnberg. Ein Erfolg mit dreifacher Punktausbeute beim FCN würde bedeuten, dass die Kogge auf jeden Fall das dritte Jahr in Folge 2. Liga spielen darf.

Es wäre der fünfte Streich am Stück für die Ostseestädter, sollten sie die Partie in Nürnberg gewinnen. Eine solche Serie gelang Rostock zuletzt in der Spielzeit 2020/21, die Hansa mit einem 3:2 gegen den SC Verl perfekt machte und am Ende in die 2. Bundesliga aufstieg.

Ein Aufstieg ist in diesem Jahr zwar nicht möglich, dafür aber das große Ziel des Klassenverbleibs, der an diesem Wochenende gelingen soll. Blickt man auf die Situation von Hansa Rostock nach dem 28. Spieltag (Platz 17 mit 25 Punkten), ist es umso bemerkenswerter, wie Trainer Alois Schwartz das Ruder herumgerissen hat und die Mannen von der Ostsee aus der Abstiegszone geführt.

Knapp 4.000 Hanseaten reisen nach Nürnberg

Besonders über den Auswärtssupport der Hansa-Anhänger freut sich der 56-Jährige sehr: "Hut ab, toll", kommentierte der gebürtige Nürtinger den Fakt, das knapp 4.000 Hanseaten die 633 Kilometer lange Reise nach Mittelfranken antreten werden.

Ex-Club-Trainer weiß, welche Wucht der FCN hat

Mit dem 1. FC Nürnberg wartet ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf auf die Rostocker, der im Moment zwei Punkte weniger auf seinem Konto verbucht (35 Punkte) und unter Umständen am Sonntag sogar auf den Relegationsrang 16 abrutschen könnte. Schwartz, der selbst rund acht Monate (Juli 2016 bis März 2017) den FCN als Cheftrainer betreute, weiß, dass der Club "ein großer Traditionsverein ist, der wirklich viel Wucht hat und jetzt da unten reingerutscht ist. Sowas passiert im Fußball immer wieder. Wir wissen, was auf uns zukommt."

Demnach warte auf seine Schützlinge eine "sehr spielstarke Mannschaft, die einen sehr guten Ball spielt" und teilweise durch unglückliche Umstände in diese Situation gekommen ist.

Eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt schon am Samstag das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Paderborn. Der aktuelle Tabellen-16. von der Alm könnte die Partie im Max-Morlock-Stadion direkt beeinflussen.

Denn: Gewinnt Bielefeld seine Partie, geht der FCN als Tabellen-16. ins Spiel gegen Rostock und hat schon vor dem Anpfiff gewaltig Druck auf dem Kessel. Der Ausgang des Duells in Nürnberg ist aus Sicht der Ostseestädter nur dann egal, wenn Bielefeld am Samstag verliert. Dann hätte die Kogge schon am Samstagnachmittag den Klassenerhalt geschafft.

Verliert Bielefeld, ist Rostocks Klassenerhalt beschlossene Sache

Das Bielefelder Spiel gegen den SCP werde Schwartz sich aller Voraussicht nach aber nicht anschauen. "Wir trainieren am Samstag um dieselbe Zeit, wie wir am Sonntag in Nürnberg spielen werden." Er werde nach der Einheit lediglich kurz aufs Handy blicken und das Ergebnis des Ostwestfalenderbys zur Kenntnis nehmen. Bei einer Niederlage der Arminia wohl mit sehr großer Freude. So oder so sind zahlreiche Konstellationen im Abstiegskampf möglich.

Mit Blick aufs eigene Team ist sich Schwartz durchaus bewusst, dass es sich eine "gute Ausgangsposition erspielt" hat. "Das nehmen wir als positiven Aspekt mit nach Nürnberg. Wir haben es in der eigenen Hand."