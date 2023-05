"Wirklich peinlich": Legende Sacchi analysiert Milans Fehler schonungslos

Die AC Mailand hat das Halbfinalhinspiel der Champions League gegen Inter verloren - und dabei alles andere als überzeugt. Trainer-Legende Arrigo Sacchi konnte den Ansatz seines Nachfolgers Stefano Pioli nicht verstehen.

Experten, ob in Zeitungskolumnen oder TV-Sendungen, wollen viele sein - er ist zweifelsohne einer: Trainer-Legende Arrigo Sacchi, der die AC Mailand Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre mit seinem modernen Spielstil zu großen Europapokal-Erfolgen führte. Oder Italien 1994 bis ins WM-Finale.

Der inzwischen 77-Jährige, der zwar nie ein großer Spieler gewesen war, aber stets betonte, dass ein guter Jockey vorher nicht Pferd gewesen sein müsse, schreibt in der Tat eine Kolumne in der "Gazzetta dello Sport" - und sparte nach dem 0:2 seiner alten Liebe Milan im Champions-League-Halbfinalhinspiel gegen Stadtrivale Inter nicht mit Kritik.

Speziell das Auftreten der verletzungsgeplagten Rossoneri in der Anfangsphase, die Gegentore fielen bereits in den Minuten acht und elf, machte Sacchi fassungslos, der seine taktische Analyse nicht ohne eine ordentliche Portion Enttäuschung verfassen konnte.

Sacchi vermisste, was sein Team auszeichete

In der ersten Spielhälfte sei Milan "wirklich peinlich gewesen", so Sacchi, der Inters überzeugenden Sieg als "verdient" empfand. "Milan wirkte verwirrt und verwirrend. Sie versuchten nie zu pressen, hatten riesige Abstände. Manchmal konnte das TV-Bild gar nicht all ihre Spieler einfangen, weil sie so weit auseinander standen", polterte Sacchi, dessen große Mannschaft um Paolo Maldini, Franco Baresi oder die Niederländer Frank Rijkaard, Ruud Gullit und Marco van Basten ihre Gegner vor 35 Jahren mit eben diesen Elementen Pressing und Kompaktheit vor teils unlösbare Aufgaben gestellt hatte.

"Wie kann man glauben, unter diesen Umständen eine gute Leistung abzuliefern?", fragte Sacchi, der auch fehlendes Doppeln der Inter-Spieler und speziell das Verhalten der Milan-Defensive vor dem 0:2 durch Henrikh Mkhitaryan bemängelte, als der einlaufende Armenier im Strafraum nahezu ungestört abschließen durfte.

Dass vor dem 0:1 - nach einer Ecke - Torschütze Edin Dzeko vom physisch unterlegenen Davide Calabria bewacht worden war, konnte er ebenso wenig nachvollziehen. "Es ist schwer zu erklären, wie man in solch einem heiß erwarteten Spiel diesen Ansatz wählen konnte", kritisierte der ehemaligen Milan-Trainer den aktuellen, Stefano Pioli.

Dessen Gegenpart, Inter-Coach Simone Inzaghi, wurde von Sacchi unter anderem für die "Stabilität und Organisation" seiner Mannschaft gelobt - in einem Punkt aber auch kritisiert: "Sie haben sich dafür entschieden, das Spiel in gewissen Phasen lieber zu managen, anstatt es noch deutlicher zu gestalten und vorzuentscheiden."

So bleibt das Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) noch relativ spannend. Und Sacchi hat wieder etwas zu schreiben.