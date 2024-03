"Wirklich, Christian Streich?": Reaktionen auf den Abschied des Freiburg-Trainers

Eine Bundesliga ohne Christian Streich? Daran wird man sich von Rhein bis Weser erstmal gewöhnen müssen. Viele Klubs werden vor allem den "Menschen" Christian Streich vermissen.

Beliebt auch bei anderen Klubs: Christian Streich mit Xabi Alonso in Leverkusen. IMAGO/Mika Volkmann

Bayer Leverkusen (bei X): "Wirklich, Christian Streich? Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und hoffen, dass man sich mal wieder sieht. Adieu!"

Leverkusens Coach Xabi Alonso: "29 Jahre in einem Klub sind eine unglaublich lange Zeit. Ich bin dankbar dafür, Christian Streich in einigen Spielen begegnet zu sein, jede dieser Begegnungen war von enormer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Dass er sich jetzt entschieden hat, nach der Saison aufzuhören, ist sehr schade, aber gleichzeitig in diesem fordernden Job auch absolut verständlich. Für seine Zukunft und die gemeinsame Zeit mit der Familie wünsche ich Christian von Herzen alles Gute."

Borussia Mönchengladbach (bei X): "Hut ab vor dieser Karriere. Ein großer Trainer und Mensch! Alles Gute, Christian!"

Werder Bremen (bei X): "Respekt für so eine Karriere! Toller Trainer, super Mensch!"

Union Berlin (bei X): "Ein großer Trainer und Mensch verlässt die Bundesliga-Bühne. Auch wir verneigen uns vor dieser Karriere: Alles Gute für die Zukunft, Christian!"

FC Augsburg (bei X): "Chapeau! Wir ziehen den Hut und wünschen alles Gute für die Zukunft!"

VfL Bochum (bei X): "Ganz viel erreicht und aufgebaut, und dadurch für viele zum Vorbild geworden. Großer Respekt vor diesen Leistungen, Christian Streich. Alles Gute für die Zukunft!"