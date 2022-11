"Wirklich bitter": Dietz verletzt sich am Kreuzband und fehlt monatelang

Der 1. FC Köln muss längere Zeit auf seinen Angreifer Florian Dietz verzichten: Der 24-Jährige zog sich im Heimspiel am Sonntagabend gegen Hoffenheim eine Verletzung am Kreuzband zu.

Florian Dietz war gegen die TSG erst in der 80. Minute für Steffen Tigges aufs Feld gekommen und musste in der zweiten Minute der Nachspielzeit wieder ausgewechselt werden. Am Ende blieb es dabei beim 1:1-Endergebnis. Der FC-Stürmer hatte sich zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verletzt und musste noch auf dem Feld behandelt werden, ehe für ihn Sargis Adamyan den Rasen betrat.

Am Dienstag nun die Diagnose, nachdem Dietz am Montagnachmittag bereits untersucht wurde: eine Verletzung des Kreuzbandes. Bereits am Mittwoch muss der Pechvogel dann von FC-Mannschaftsarzt Dr. Peter Schäferhoff operiert werden. Dietz dürfte Trainer Steffen Baumgart monatelang nicht zur Verfügung stehen, am Donnerstagabend geht es für sein Team gegen OGC Nizza in der UEFA Conference League um den Einzug in die nächste Runde (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Der Nächste im FC-Lazarett

"In erster Linie tut es mir sehr leid für Flo. Aber er ist ein richtiger Kämpfer. Er hat sich nach seiner ersten Knieverletzung, aber auch nach seiner schweren Schulterverletzung mit eiserner Disziplin wieder rangearbeitet", wird Baumgart in einer Klubmitteilung zitiert. Dietz hatte sich bereits im November 2020 das Kreuzband gerissen. Damals war er noch für die zweite Mannschaft der Rheinländer in der Regionalliga West aktiv.

"Das wird er auch diesmal schaffen, und wir werden ihn auf diesem Weg mit allem, was wir machen können, unterstützen. Es ist wirklich bitter, dass wir mit ihm den nächsten Spieler durch Gegnereinwirkung verlieren", sagt Baumgart, der damit auf das vorangegangene Foul des Hoffenheimer Verteidigers Ozan Kabak anspielt. Mit Sebastian Andersson (Aufbautraining), Julian Chabot (Aufbautraining), Jonas Hector (offene Wunde am Fuß), Luca Kilian (Gelb-Rot-Sperre), Tim Lemperle (Sprunggelenkverletzung), Dimitrios Limnios (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Dejan Ljubicic (Knieverletzung) fehlen Baumgart bereits diverse etatmäßige Stammkräfte.