"Wirklich auffällig": Bello über US-Talente, Reus und Nigeria

Von Atlanta zu Arminia: Seit Montag zählt Linksverteidiger George Bello zum Bielefelder Kader.

Hier spricht der 20-jährige US-Nationalspieler über …

… sein turbulentes Wochenende vor dem Schließen des Transferfensters in Deutschland: "Mit Trainer Frank Kramer hatte ich ja bereits über Zoom einen engen Kontakt, er hat mir alles erklärt, ich war vorbereitet. Als sich am Samstag dann die Möglichkeit ergab, nach Bielefeld zu wechseln, saß ich plötzlich abends im Flieger nach Deutschland. Es war immer mein Traum, in Europa zu spielen. Jetzt bin ich hier, um meinen Traum wahr zu machen."

… sein Wissen über Bielefeld und Arminia vor dem Wechsel: "Zugegeben, das war nicht besonders groß. Ich wusste, dass es Arminia gibt und der Klub in der Bundesliga spielt. Von der Stadt kannte ich noch nichts. Aber von der Größe her ist es fast ähnlich wie in Atlanta, wo ich etwas außerhalb gewohnt habe. Da gab es schöne Ecken, wie ich sie auch hier schon gesehen habe. Insofern fühle ich keine großen Unterschiede und bin glücklich, hier zu sein."

… den Ruf der Bundesliga, dem zuletzt immer mehr amerikanische Talente folgten: "Ja, das ist wirklich auffällig. Und es spricht sich natürlich herum, dass viele Amerikaner es hier in Deutschland gut hinbekommen und sich weiterentwickeln. In der Liga und in den Teams herrscht eine große Konkurrenz und man kann sich sehr gut weiterentwickeln. Ich will natürlich auch noch besser werden hier, in einer der stärksten Ligen der Welt."

… über Gegner, auf die er sich in Deutschland besonders freut: "Natürlich auf meine Landsleute. Richards, Pepi, Reyna… Das wird cool. Aber ich freue mich natürlich auch auf Spieler wie Lewandowski, Gnabry, Reus."

Für Nigeria zu spielen, kam für mich nie infrage. George Bello

… den höheren Stellenwert als Fußballer in Deutschland im Vergleich zu den USA: "Die Popularität des Fußballs zu Hause wächst zwar, aber es stimmt schon: Andere Sportarten haben in den Staaten noch mehr Aufmerksamkeit. Für mich ist es jetzt auch ein großer Reiz, nun Spieler einer Sportart zu sein, die in ihrem Land die absolute Nummer 1 ist."

… die Beziehung zu Nigeria, wo er in Abuja geboren wurde: "Meine Eltern und ich sind nach Amerika umgesiedelt als ich ein Jahr alt war. Ich bin und fühle mich als Amerikaner, die USA sind meine Heimat. Mit zehn Jahren war ich einmal in Nigeria. Für das Land zu spielen, kam für mich nie infrage. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder die Gelegenheit habe, dorthin zu reisen, um Verwandte zu besuchen."

… die Unterschiede im Training in den ersten Tagen in Bielefeld: "Insgesamt ist es die höhere Geschwindigkeit, zusammen mit der noch höheren Qualität der Spieler. Sie denken und spielen einfach noch viel schneller hier."

… die Aussichten auf ein Debüt am Samstag gegen Mönchengladbach: "Ich fühle mich gut, bin fit für den Start. Ich sage natürlich nicht: Ich muss spielen. Aber wenn der Trainer es will oder mich braucht, werde ich da sein."