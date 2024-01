Wird wieder ausgerechnet ein Knorr EM-Torschützenkönig?

Bei der Handball-EM 1996 wurde bislang zum einzigen Mal in der Geschichte ein deutscher Spieler Torschützenkönig. 28 Jahre nach Thomas Knorr winkt nun ausgerechnet dessen Sohn Juri diese individuelle Auszeichnung.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Die EM-Hauptrunde hat gerade erst begonnen, doch schon jetzt kristallisieren sich potenzielle Kandidaten für den Award als Torschützenkönig des Turniers heraus. Vor Beginn des zweiten Hauptrunden-Spieltags lag mit Juri Knorr sogar ein deutscher Profi an der Spitze. Was die Geschichte noch ein ganzes Stück besonderer macht: Vater Thomas Knorr ist bislang der einzige deutsche Torschützenkönig bei einer Handball-Europameisterschaft.

Thomas Knorr hab Ende März 1990 sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft, warf in seiner Länderspielkarriere 199 Treffer bei 83 Einsätzen. Besonderes Highlight bei fünf Teilnahmen an großen Turnieren war fraglos die Auszeichnung als Torschützenkönig bei der Europameisterschaft 1996 in Spanien. Für Deutschland, das das Spiel um Platz sieben mit drei Toren gegen Frankreich verlor und nichts mit der Medaillenvergabe zu tun hatte, erzielte Thomas Knorr insgesamt unübertroffene 41 Treffer.

Damit landete er noch vor dem Kroaten Patrik Cavar (40 Tore) sowie dem Franzosen Stephane Stoecklin und dem Spanier Talant Dujshebaev, die je auf 38 Treffer kamen. Dujshebaev, seit Jahren einer der besten Trainer der Welt, wurde zudem als MVP des Turniers ausgezeichnet. 1998 wurde mit Daniel Stephan bis dato ein einziges Mal ein Deutscher MVP einer Europameisterschaft.

Thomas Knorr wurde in seiner aktiven Zeit insgesamt viermal deutscher Meister (1994, 1995, 1996 und 1998), er spielte von 1992 bis 1998 beim THW Kiel und wechselte anschließend für drei Jahre zur SG Flensburg-Handewitt. Diese Station wird Thomas Knorr vor allem deswegen immer in Erinnerung behalten, weil am 9. Mai 2000 Sohn Juri in Flensburg auf die Welt kommt.

Ausbildung in "La Masia" - Höhepunkt in Köln

Dieser schaffte es - auch über "La Masia" beim FC Barcelona - zum Profi und steht mittlerweile bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag, mit denen er im vergangenen April auf dramatische Weise im Finale gegen Top-Favorit Magdeburg in der Kölner Lanxess Arena den DHB-Pokal gewann. Sein erster großer Titel - mit Blick auf die Leistungen und Perspektiven Knorrs wohl nur einer von vielen.

Bei dieser EM setzte Knorr schon einige Duftmarken und kommt nach nur vier Spielen bereits auf 30 Tore (bei 50 Würfen, 60-Prozent-Quote), die zu diesem Zeitpunkt unübertroffen waren. Kommt der 23-Jährige mit Deutschland bis ins Halbfinale und spielt dann in jedem Fall um eine Medaille, würden seine Chancen, seinem Vater nachzueifern, nur weiter steigen. Eine Win-win-Situation für Bundestrainer Alfred Gislason.