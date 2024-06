"Wird unser Team bereichern": Verl sichert sich Aufsteiger Steczyk

Dominik Steczyk verlässt Aufsteiger Preußen Münster und schließt sich dem SC Verl an. Bei den Ostwestfalen ist er bereits der sechste Sommer-Neuzugang.

In Zukunft für den SC Verl am Ball: Dominik Steczyk. picture alliance/dpa

Der SC Verl rüstet weiter für die neue Drittligasaison auf und hat am Montag bereits seinen sechsten Sommer-Neuzugang vorgestellt: Dominik Steczyk verlässt nach nur einem halben Jahr Aufsteiger Preußen Münster schon wieder und schließt sich den Verlern an. Über die Modalitäten des Transfers und den Vertrag des polnischen Stürmers machte der Sportclub keine Angaben. Der 25-Jährige soll jedoch bereits am Nachmittag ins Training bei den Ostwestfalen einsteigen.

Ausgebildet beim VfL Bochum

Steczyk wechselte bereits mit 16 Jahren aus seiner polnischen Heimat Katowice nach Deutschland in die Nachwuchsabteilung des VfL Bochum und später in die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Beim Club blieb dem Stürmer der Sprung zu den Profis verwehrt, erst über Stationen in Polen bei Piast Gliwice und Stal Mielec fasste er Fuß im Profigeschäft.

Nach einem knappen Jahr beim Halleschen FC und einem halben Jahr beim polnischen Erstligisten Ruch Chorzow wechselte der 25-Jährige schließlich im vergangenen Januar zu Preußen Münster und stieg mit den Adlern in die 2. Bundesliga auf. Von 17 möglichen Spielen in der 3. Liga absolvierte der ehemalige polnische U-20-Nationalspieler 14, allerdings als Einwechselspieler, und schoss dabei ein Tor. In der abgelaufenen Saison kommen 13 Einsätze in der polnischen Ekstraklasa (kein Tor) sowie je ein Spiel im polnischen Pokal und im Westfalenpokal hinzu.

Lange lobt Tempo und Einsatzbereitschaft

Die Erwartungen bei seinem neuen Arbeitgeber an Steczyk sind hoch: "Dominik hat seine Klasse in der 3. Liga bewiesen und hat auch international Erfahrung gesammelt", weiß Sebastian Lange, sportlicher Leiter beim SC Verl, über den Neuzugang zu berichten und lobt vor allem dessen Tempo, Durchsetzungsvermögen und Einsatzbereitschaft, mit der er das "Team bereichern und wichtige Impulse setzen" werde. "Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird", so Lange.