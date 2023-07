Wird "trainr." neuer Hertha-Hauptsponsor?

Noch ist Hertha BSC ohne Trikotsponsor - aber womöglich nicht mehr lange: Nach kicker-Informationen führt Klub-Vermarkter Sportfive aussichtsreiche Gespräche mit "trainr.", einer Online-Plattform für die Aus- und Weiterbildung von Fußball-Trainern im deutschsprachigen Raum.

Kontakt zwischen dem in Karlsruhe ansässigen Start-up, hinter dem die Brüder Marc und Kevin Apfel sowie Daniel Geiger stehen, und Hertha BSC gibt es seit Monaten. Thema der Gespräche war zunächst die Anbahnung einer möglichen Kooperation mit der Akademie des Hauptstadtklubs. Inzwischen geht es um mehr: "trainr." ist beim Bundesliga-Absteiger ein aussichtsreicher Kandidat als neuer Hauptsponsor. Die Gespräche mit Klub-Rechte-Vermarkter Sportfive, der die Sponsoren-Akquise verantwortet, laufen seit Wochen auf Hochtouren.

"Autohero", der bisherige Trikotsponsor (knapp 6 Millionen Euro pro Jahr), war nach zwei Vertragsjahren ausgestiegen und hatte die Option auf ein drittes Jahr auf der Hertha-Brust nicht gezogen. Zuletzt hatte Sportfive auf Social Media - Facebook und Instagram - per Werbeanzeigen nach einem neuen Hauptsponsor gesucht.

Hertha hofft auf 3 bis 3,5 Millionen Euro

Erlöst werden sollen dem Vernehmen nach in der 2. Liga zwischen 3 und 3,5 Millionen Euro pro Jahr, bis zum Zweitligastart Ende Juli will der finanziell schwer angeschlagene Klub den neuen Hauptsponsor nach Möglichkeit präsentieren. Wie man aus Klubkreisen hört, sollen sowohl Sportfive als auch "trainr." die bisherigen Gespräche als zielführend empfunden haben. Die Online-Plattform, die sich auf die staatlich anerkannte Aus- und Weiterbildung von Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat, befindet sich aktuell in einer Finanzierungsrunde und ist dabei, Investoren und damit frisches Kapital an Bord zu holen.

Zu den bekanntesten der etwa 5000 Absolventen und Absolventinnen der Online-Ausbildung von "trainr." zählt Ex-Nationalspieler Roberto Hilbert (8 A-Länderspiele, 178 BL-Spiele). Kurios: Matthias Borst, der von Hertha-Seite zu Jahresbeginn die ersten Gespräche mit "trainr." über eine mögliche Zusammenarbeit führte, ist nicht mehr im Klub. Borst, vom damaligen Geschäftsführer Sport Fredi Bobic als Leiter Spielkonzeption und Trainerentwicklung geholt, musste im Zuge der Sparwelle inzwischen gehen.