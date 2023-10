Wird Trainer Garcia in Neapel rausgeschmissen?

Vor Wochen hatte es bereits sportliche Rückschläge und Unruhe in Neapel gegeben. Der Geduldsfaden von SSC-Präsident Aurelio de Laurentiis scheint außerdem stets kurz zu sein. Da wundert es nicht, dass es nach dem 1:3 gegen Florenz am Sonntag direkt neue Entlassungsgerüchte gibt. Laut "Sky Sports Italia" denkt der amtierende Meister, der aktuell schon sieben Punkte hinter Spitzenreiter Milan liegt, in dieser Länderspielpause über eine sofortige Trennung von Coach Rudi Garcia (Vertrag bis 2025) nach.