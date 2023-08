Wird Stormgate das neue StarCraft? "Das ist schon unser Ziel, aber nicht nur"

Blizzard wollte kein neues RTS entwickeln, weshalb sich Frost Giant Studios gegründet hat. Dort wird mit Stormgate nun ein neues Spiel dieses Genres entwickelt, was zwar StarCraft und Warcraft als Vorbilder hat, aber "auch etwas Neues" schaffen will.

Seit drei Jahren gibt es keine Updates mehr für Starcraft II. Immer wieder wird das Spiel daher als "tot" bezeichnet. "Trotzdem gibt es nach wie vor eine große Spielerschaft und eine gesunde eSport-Szene, was wir uns zunutze machen wollen", sagte das Entwicklerstudio Frost Giant auf der gamescom 2023 gegenüber kicker eSport. Zwar arbeitet man dort nicht den dritten Teil des Echtzeit-Strategiespiels, dafür mit Stormgate einen neuen Titel - und gar das neue StarCraft? "Das ist schon unser Ziel, aber nicht nur", verkündete der Entwickler. Herausgebracht werden soll durchaus etwas Neues.

Generell beinhalte das Spiel Einflüsse aus "zu 25 Prozent StarCraft, zu 25 Prozent Warcraft und zu 25 Prozent einem anderen RTS" - also Echtzeit-Strategiespiel. Das letzte verbliebene Viertel soll etwas Neues sein. Ein genauer Blick unter die Haube von Frost Giant Studios lässt diese Einschätzung bereits vermuten. Denn für Stormgate verantwortlich sind ehemalige Entwickler beider genannter Spiele. "Damals wollten sie bei Blizzard StarCraft III oder Warcraft IV machen, aber Blizzard hatte das abgelehnt und wollte 'etwas Spannenderes' umsetzen", weshalb Frost Giant Studios gegründet wurde. Die nun an Stormgate arbeiten.

Pay to win? "Da würde man gekreuzigt"

Das soll als Free-to-Play erscheinen und mehrere Spielformen beinhalten. Angefangen mit einer Solo- und Koop-Kampagne, wovon der erste Teil gratis sein werde. Anschließend könne man sich saisonal weitere Inhalte dazu kaufen. Zudem soll es einen kooperativen 3vE-Modus, in dem drei Spieler gegen die KI antreten, aber auch eSport-Modi geben. Dazu zählen eine 1v1-Ranked- und eine 3v3-Team-Spielform.

Generell sei zu den zusätzlich erwerbbaren Kampagnen auch ein Battle Pass für die anderen Modi in Überlegung - Pay to win werde es allerdings nicht geben. Das könne "man sich mit einer RTS-Spielerschaft nicht erlauben. Da würde man gekreuzigt".

Dass eben nicht nur StarCraft geklont werde, soll zum Beispiel anhand des 3vE-Modus deutlich werden. Denn dort "gibt es Hero-Units, die man eher aus Warcraft kennt". Der 1vs1 soll wiederum den "klassischen RTS-Spieler abholen, wovon es noch einige gibt".

Farmen, erkunden, aufbauen, Gegner besiegen

Schauplatz ist ein postapokalyptisches Science-Fantasy-Setting, in dem es zunächst zwei Fraktionen gibt: Menschliche Widerstandskämpfer, aber auch dämonische Invasoren. Je nachdem, wie gut das Spiel ankommt, sollen im Laufe der Zeit noch weitere Fraktionen erscheinen. Mit den Arbeitern geht es zu Beginn darum, Ressourcen abzubauen und Gebäude zu errichten.

Die dämonischen Invasoren lauern. Frost Giant Studios

Wie in Age of Empires hat man einen Scout zur Verfügung, der sich währenddessen auf Erkundungstour begeben kann. Anders als in genanntem Strategiespiel existieren lediglich zwei Ressourcen: eine gold- und eine erzartige Substanz. Während Ersteres - die primäre Ressource - endlich ist, wächst Letzteres nach. Holz oder Nahrung gibt es nicht.

Spielgeschwindigkeit verlangsamt - Release-Datum noch in der Ferne

Generell wirkt Stormgate übersichtlich und nicht überladen, die Spielgeschwindigkeit sei im Gegensatz zu StarCraft verlangsamt. "Dort war das Early Game schon sehr überhastet, vor allem, wenn der Skill-Unterschied sehr hoch ist", erklärte der Entwickler.

Wieder etwas "für StarCraft untypisch" sind Camps, die auf der Map zu finden sind. Dort gibt es keine Items, aber drei unterschiedliche Boni: ein Heilungs-, ein Beschleunigungs- und ein Erkundungsfeld um das Camp herum. Letzteres ist wie ein Beobachtungsturm, der in diesem Bereich die Karte aufdeckt. Allerdings nicht über die gesamte Spieldauer, nach rund vier Minuten ist die Zeit der Verfügbarkeit abgelaufen. Danach spawnt ein neues Camp mit einem höheren Level - aber auch schwieriger zu erobern.

Dort warten nämlich eigentlich Gegner auf die Soldaten. Allerdings gibt es in der uns gezeigten Closed-Alpha-Version noch keine gegnerische KI. "Generell sind wir noch in einem frühen Entwicklungsstadium, weshalb wir konkret noch kein Veröffentlichungsdatum nennen können. Unser Ziel ist es, gegen Ende des Jahres in eine Closed-Beta-Phase überzugehen, die noch deutlich in 2024 reingeht. Anschließend wird natürlich etwas kommen und nicht erst nach einer einjährigen Pause", prognostiziert Frost Giant Studios.