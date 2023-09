Wird Siegemunds US-Open-Albtraum doch noch zum Märchen mit Happy End?

Nach ihrem Aus im Einzel gegen Publikumsliebling Coco Gauff hatte Laura Siegemund noch bitterliche Tränen vergossen - nun aber könnte aus ihrem Albtraum ein Erfolgsmärchen werden.

Weil sie das Spiel gegen Gauff immer wieder etwas verschleppt hatte, war Siegemund beim 6:3, 2:6, 4:6 in der 1. Runde der US Open ausgepfiffen worden. Unter Tränen beklagte die Schwäbin anschließend das "unfaire und respektlose Verhalten des Publikums gegen eine Nicht-Amerikanerin".

Mittlerweile dürfte die Weltranglisten-121 aber ihren Frieden mit den Zuschauern in New York gemacht haben, wenngleich diese auch am Mittwoch in der Doppel-Konkurrenz mehrheitlich das gegnerische Team anfeuerten. Das tat Siegemunds Erfolg aber keinen Abbruch.

Gemeinsam mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva (Russland) gewann sie in der Doppel-Konkurrenz gegen das Duo Victoria Azarenka (Belarus) und Beatriz Haddad Maia (Brasilien) in drei Sätzen mit 5:7, 7:5, 6:4, erreichte damit das Halbfinale und hält damit ihren Traum vom zweiten Doppel-Sieg bei den US Open nach 2020 weiter am Leben. In der Runde der letzten Vier wartet nun das Duo Jennifer Brady (USA) und Luisa Stefani (Brasilien).

Nervenstärke und Dank an die Fans

Das Match hätte auch durchaus klarer verlaufen können, lagen doch Siegemund/Zvonareva in Satz eins bereits Break vor, doch das reichte am Ende nicht. Den spannenden zweiten Satz entschied die Deutsche dank starker Nerven, als sie im Louis Armstrong Stadium beim Stand von 6:5 ihren Service durchbrachte und damit den entscheidenden Dritten erzwang.

In Satz drei glückte das frühe Break, was diesmal reichte, um nach 3:12 Stunden den Sieg zu bejubeln. "Ich bin wirklich glücklich, es war ein großartiges Doppel. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Es war von allen vier ein großartiges Niveau", sagte Siegemund und bedankte sich explizit bei den Fans: "Es war eine fantastische Atmosphäre vor so vielen Zuschauern."

2020 hatten Siegemund/Zvonareva die Damen-Doppelkonkurrenz beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gewonnen, damals fand das unter Corona-Bedingungen ohne Zuschauer statt, wie auch Zvonareva betonte: "Es waren COVID-Zeiten. Es war anders", meinte die Russin - diesmal könnte die Kulisse schöner werden.