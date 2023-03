"Wird schwierig": Anfang warnt vor Duell mit Vorgänger

Dynamo Dresdens fast schon verloren geglaubte Mission Wiederaufstieg hat seit dem neuen Jahr wieder an Fahrt gewonnen. Ausgerechnet gegen seinen Vorgänger Guerino Capretti könnte Markus Anfang mit der SGD einen direkten Aufstiegsplatz einnehmen - doch der Trainer will kleine Brötchen backen.

Seit der Winterpause ist Dynamo Dresden nicht wiederzuerkennen: Kein einziges ihrer zehn Ligaspiele haben die Sachsen verloren, aufgrund von sieben Siegen sammelten sie insgesamt 24 Punkte. Das zweitstärkste Rückrundenteam nach dem SC Freiburg II in Liga 3 ist daher auf Kurs Wiederaufstieg. Abgezeichnet hatte sich dies nach dem 17. Spieltag nicht gerade.

Perfekte englische Woche möglich

An diesem war Dresden nach einem torlosen Remis gegen den FSV Zwickau noch im Tabellenmittelfeld gestanden. Doch verloren hat das Team von Coach Markus Anfang seitdem nicht mehr. Und so im neuen Jahr bereits mehr Punkte angesammelt als zu diesem Zeitpunkt (23).

Von Euphorie ist bei Anfang, der mit der SGD nach dem jüngsten 2:0-Erfolg über den MSV Duisburg die perfekte englische Woche feiern könnte, aber keine Spur. Stattdessen warnt der 48-Jährige davor, dass seine Mannschaft nicht aufhören dürfe, "weitere Schritte zu machen, wir müssen uns alles hart erarbeiten. Es wäre fatal, wenn wir uns jetzt zurücklehnen würden."

Gegen Ingolstadts individuelle Qualität benötigt es "eine Top-Leistung"

Schließlich wartet mit dem FC Ingolstadt ein Gegner mit "hoher individueller Qualität". Obwohl die Schanzer seit dem Amtsantritt von Guerino Capretti in sieben Partien lediglich vier Zähler einfuhren und auch aufgrund dreier Niederlagen vor der Installierung des Anfang-Vorgängers bei der SGD auf Platz zwölf abstürzten, stellt Anfang klar: "Wir brauchen eine Top-Leistung." So auch "im läuferischen Bereich" wie am Mittwochabend gegen die Zebras.

Sollte Dresden wie erwartet aber den vierten Sieg in Serie einfahren und der FCI die vierte Partie in Folge ohne Punkte beenden, droht Anfang-Vorgänger Capretti in Ingolstadt das Aus nach knapp zwei Monaten. Dynamo dagegen würde an Mannheim vorbeiziehen und sich auf Rang 3 wiederfinden - eine Positionierung, die wegen Freiburg II zum direkten Wiederaufstieg reichen würde.