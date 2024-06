Wird Schulze Verls neue Nummer 1?

Der SC Verl befindet sich auf der Suche nach einer neuen Nummer 1, da im Sommer mit Luca Unbehaun und Tom Müller die beiden Stammtorhüter den Verein verlassen werden. Dabei ist der Blick der Ostwestfalen auf Philipp Schulze gefallen. Der 21-Jährige, der beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, war in der vergangenen Saison an den Halleschen FC ausgeliehen und kam dort 14-mal in der 3. Liga zum Einsatz.