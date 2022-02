Wird’s magisch in Wolfsburg? Kohfeldt freut sich auf sein Dreieck

Zur Wahrheit dieser Wolfsburger Saison, sagt Trainer Florian Kohfeldt, gehören auch schwerwiegende Verletzungen wichtiger Spieler. Xaver Schlager wird am Samstag (15:30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Borussia Mönchengladbach sein Comeback geben. Und womöglich auch Lukas Nmecha.

Wird in Wolfsburg von einem Dreieck geredet, denken viele direkt an 2009. Der VfL gewann die Deutsche Meisterschaft, angeführt vom "magischen Dreieck" Zvjezdan Misimovic, Edin Dzeko und Grafite. Die Genialität des Spielmachers passte perfekt zu den wunderbar harmonierenden Stürmen. Der filigranere Dzeko und der urgewaltige Grafite. Ein Zusammenspiel, das es in dieser Form seither nicht mehr gab bei den Niedersachsen. Und womöglich auch nicht mehr geben wird. Dennoch freut sich VfL-Coach Florian Kohfeldt auf sein mögliches Offensivtrio der Zukunft: Max Kruse, Jonas Wind und Lukas Nmecha.

"Ich bin ehrlich: Darauf freue ich mich. Dieses Dreieck", glaubt Kohfeldt, "ergänzt sich von seinem Stärkenprofil schon sehr gut." Und könnte schon bald seine Premiere feiern. Kruse und Wind sind seit diesem Winter in Wolfsburg und haben jeweils ihre ersten Tore im neuen Trikot bereits geschossen, bei Nmecha entscheidet sich nach dem Abschlusstraining am Freitag, ob er nach seiner Mitte Dezember erlittenen schweren Knöchelverletzung die Reise nach Mönchengladbach antritt. Für die Startelf würde es noch nicht reichen, doch schon bald könnte dieses Trio gemeinsam auf dem Feld stehen. Kohfeldts Vorfreude ist deswegen so groß, "weil wir Kreativität, Kombinationsspiel, eine gewisse Kopfballstärke plus Geschwindigkeit miteinander kombinieren können". Wird’s bald wieder magisch in Wolfsburg?

Mit Philipp und "Wut im Bauch" gegen Gladbach

In Mönchengladbach würde dem Trainer schon ein stabiler Auftritt mit spielerischen Fortschritten genügen - wenn dies drei Punkte einbringen würde. Das 1:2 gegen Hoffenheim war zweifelsohne ein Rückschlag auf dem Weg raus aus dem Tabellenkeller. "Wir haben eine gewisse Wut im Bauch, dass wir uns diese Punkte haben entgehen lassen", betont Kohfeldt.

Der seine Startoffensive definitiv noch ohne Nmecha aufstellen muss. Was bedeutet, dass Wind erneut als Spitze agieren dürfte und hinter dem Dänen Kruse und Maximilian Philipp auflaufen. Letzterer behauptete sich zuletzt gegen die zahlreiche Konkurrenz im Kader, traf beim 4:1 gegen Fürth und bereitete gegen Hoffenheim das Wind-Tor vor. "Maximilian", lobt Kohfeldt, "hat eine stark ansteigende Formkurve."

Schlager ist "auf jeden Fall im Kader"

Das erhoffen sich die Wolfsburger in den nächsten Wochen auch von Xaver Schlager. Der Österreicher, der sich am 3. Spieltag einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, kehrt am Wochenende ins Aufgebot zurück. "Xaver wird auf jeden Fall im Kader sein", bestätigt der Trainer. "Er ist ein Kandidat, der eine etwas längere Zeit an Minuten bekommen kann. Ein Startelfeinsatz wäre aber noch vermessen." Doch das soll sich möglichst rasch ändern. Bei Schlager und bei Nmecha.