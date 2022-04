Wird Rutter der Raum-Vertreter?

Die TSG Hoffenheim ist vor dem Gastspiel bei RB Leipzig (Sonntag, 19.30 Uhr) von Personalsorgen geplagt. Coach Sebastian Hoeneß sucht nach Lösungen vor allem in der Defensive.

Es ist noch gar nicht so lange her, da standen Sebastian Hoeneß und Domenico Tedesco auf der jeweils anderen Seite unter Vertrag. Bis in den Sommer 2017 trainierte der heutige Hoffenheimer Chefcoach noch die U 17 von RB Leipzig, ehe er sich in den Nachwuchsbereich des FC Bayern München verabschiedete. Zeitgleich war Domenico Tedesco erst als U-17-, dann als U-19-Trainer der TSG angestellt, ehe der heutige RB-Coach sich in den Seniorenbereich aufmachte. Erst nach Aue, danach über Schalke und Spartak Moskau nun zu RB.

Persönlich begegnet sind sich beide noch nie. "Er hat es in Leipzig geschafft, in kurzer Zeit eine Stabilität reinzubekommen, jetzt ist das Spiel und die Mannschaft wieder auf Linie", erkennt Hoeneß, der in der Hinrunde Leipzig noch 2:0 besiegen konnte, damals noch unter der Verantwortung von Jesse Marsch. Der aktuelle Höhenflug macht die Aufgabe grundsätzlich schwer genug, schließlich dürfte das für Hoffenheim die letzte Gelegenheit sein, ernsthaft ins Rennen um die Champions-League-Plätze einzugreifen. Folgt die dritte Niederlage hintereinander, wäre RB als direkter Konkurrent sieben Punkte enteilt.

Trotzt 1899 der Kadersituation? Acht Defensivkräfte fehlen

"Aktuell ist Leipzig für mich die beste Mannschaft der Bundesliga, sie sind auch die beste Rückrundenmannschaft, wirken extrem stabil und kriegen ihre individuelle Klasse immer wieder auf den Platz", anerkennt Hoeneß, genau das, was seine Mannschaft zuletzt eben nicht mehr hinbekam, "das ist ein Brett bei dieser Kadersituation." Neben den gelbgesperrten David Raum, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma muss der 39-Jährige auch auf die coronakranken Dennis Geiger und Sebastian Rudy sowie die verletzten Benjamin Hübner (Rückenprobleme), Florian Grillitsch (Zerrung) und Marco John (Schulter-OP) verzichten. "Aber wir werden mit der Überzeugung und Leidenschaft spielen, trotzdem das Spiel erfolgreich zu gestalten."

Fragt sich nur, in welcher Formation und Besetzung? Schließlich fehlen acht Defensivkräfte, darunter mit Vogt und Grillitsch beide zentrale Spieleröffner und mit Raum und John zwei Optionen für die linke Außenbahn. Und der dritte Kandidat, Robert Skov, kommt aus einer langen Verletzungspause und für die Startelf laut Hoeneß noch nicht infrage, "er kann früher als geplant ein Faktor sein, aber noch nicht von Anfang an spielen."

Vieles spricht für Rutter

Dennoch spricht einiges dafür, dass es Hoeneß bei einer Dreierkette belässt, denn dann müsste er das System nicht verändern und die meisten seiner Spieler auf ihren angestammten Positionen belassen. Demnach könnten Posch, Nordtveit und Richards die Dreierkette bilden, davor Samassekou und Stiller abräumen, davor wiederum Kramaric und Baumgartner als Kreativpaar im Zentrum agieren hinter der Konterspitze Ihlas Bebou. Auf der rechten Seite käme wie gewohnt Kaderabek zum Einsatz, nur gegenüber bräuchte es einen ungeschulten Raum-Vertreter. Links Offensiv hat man immerhin schon Jacob Bruun Larsen spielen sehen, doch der Däne zeigt im Defensivverhalten taktisch wie körperlich Schwachpunkte und bräuchte eigentlich einen gelernten Linksverteidiger hinter sich. Deswegen spricht einiges für Georginio Rutter. Der junge Franzose bringt nicht nur das nötige Tempo und körperliche Robustheit mit, sondern auch einen starken linken Fuß. Vermutlich die für das Gesamtgefüge verträglichste Lösung. Ansonsten müsste Hoeneß einen defensiven Rechtsfuß (Posch/Kaderabek) seitenverkehrt einsetzen.

Durchaus spannend, wie Hoeneß "die Puzzelei" löst. Und wie sich die nach zwei Niederlagen und reichlich Ausfällen angezählte TSG gegen die Mannschaft der Stunde wird behaupten können.