Wird Reese zum Dauerthema im Sommer?

Hertha-Profi Fabian Reese (Vertrag bis 2028) war vergangene Saison mit neun Toren und 18 Assists in 31 Zweitliga-Partien Unterschiedsspieler bei den Hauptstädtern. Der Ex-Kieler fühlt sich in Berlin zwar wohl, will aber mit 26 Jahren keine Zeit mehr verlieren. Deutsche und englische Klubs befassen sich mit ihm. Bisher liegt Hertha keine Offerte vor. Die Zukunft des Linksaußen könnte ein Dauerthema dieses Sommers werden.