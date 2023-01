Wird Rashford aktiv oder nicht? Kontroverser Ausgleich im Manchester-Derby

Manchester United durfte am Ende jubeln, das stand fest. Im Derby gegen ManCity gelang den Red Devils in der Schlussphase ein Doppelschlag zum 2:1-Sieg. Der Ausgleichstreffer fiel jedoch unter speziellen Umständen.

Manchester United versuchte mit aller Macht, irgendwie zurück ins Spiel zu finden. Im Derby gegen Stadtrivale ManCity waren die Red Devils nach 60 Minuten durch den Treffer von Jack Grealish in Rückstand geraten - die Folge eines Leistungsabfalls nach Wiederanpfiff.

Weil die Skyblues ihre Dominanz aber nicht in einen zweiten Treffer ummünzten, war das Team von Erik ten Hag noch in der Verlosung - und in Person von Marcus Rashford nach 78 Minuten plötzlich frei durch. Casemiro hatte den Angreifer auf die Reise geschickt, Rashford war aber zu früh gestartet. Den Laufweg in Richtung Ball zog der gefährlichste Torjäger der Red Devils aber durch, zumindest bis der ebenfalls mitgesprintete und nicht im Abseits gestandene Bruno Fernandes an die Kugel kam und diese aus 16 Metern ins Netz der Citizens vollendete.

Was sagt das Regelwerk?

Der Treffer fand zunächst keine Anerkennung, Linienrichter Darren Cann hatte bei Rashford ein aktives Eingreifen erkannt und hob seine Fahne. ManUnited beschwerte sich im Kollektiv, Schiedsrichter Stuart Attwell zögerte nicht und ging in eine Rücksprache mit seinem Assistenten. Kurz darauf wurde die Entscheidung revidiert, ohne VAR-Intervention entschied das Gespann auf Tor für ManUnited.

Doch was bewegte Attwell dazu, die Entscheidung seines Assistenten zurückzunehmen? In den Regeln des International Football Association Board (IFAB) ist niedergeschrieben, dass eine Abseitsstellung eines Spielers erst geahndet wird, wenn er unter anderem einen Gegenspieler um den Ball herausfordert und wenn er eindeutig versucht, den Ball zu spielen und den Gegenspieler dabei behindert, eine Aktion auszuführen.

Ten Hag zeigt Verständnis

All das war trotz des eindeutigen Laufweges von Rashford, einer kurzer Ausholbewegung und eines Hochspringens des Angreifers vor Bruno Fernades' Schuss für das Schiedsrichtergespann nicht gegeben. Die verteidigenden Manuel Akanji und Kyle Walker wären laut der Interpretation des Referees somit nicht in der Lage gewesen, Bruno Fernandes auch ohne die Präsenz Rashfords am Schuss zu stören.

Eine Entscheidung, die von beiden Teams selbstverständlich äußerst unterschiedlich aufgefasst und kommentiert wurde. Bruno Fernandes sah in Rashfords Aktion beispielsweise "keinen Einfluss aufs Spielgeschehen", kein Verteidiger wäre laut des Portugiesen in der Nähe seines Mitspielers gewesen. Sein Coach ten Hag zeigte derweil Verständnis für den Ärger auf Seiten der Citizens. "Ich wäre nicht glücklich gewesen, wenn meine Mannschaft so ein Tor kassiert hätte. Es war ein verwirrender Moment für die Abwehrkette", so der Niederländer gegenüber "BT Sport".

Guardiolas Erklärung

Pep Guardiola erkannte, dass seine Defensive eine Linie geformt hatte, um gegen Rashford zu verteidigen. Wäre klar gewesen, dass Bruno Fernandes an den Ball kommt, hätten seine Verteidiger anders reagiert.

Zumindest sah der Spanier in diesem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer nicht den Hauptgrund für die Derby-Niederlage, die ManUnited in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Skyblues heranrücken ließ. "Wenn wir ein Tor kassieren, darf nicht direkt das nächste fallen. Das ist das Detail, das wir in der Zukunft verbessern müssen", sprach Guardiola Rashfords Siegtreffer an, der nur wenige Minuten nach dem kontroversen Ausgleich fiel.