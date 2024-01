Wird Paderborn bei einem "unmoralischen Angebot" für Muslija schwach?

Beim SC Paderborn ist man mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden. Handlungsbedarf besteht deshalb im Winter bei den Ostwestfalen nicht. Ein "unmoralisches Angebot" für Muslija könnte das aber noch ändern.

Die Antwort auf die Fragen, wer hat die meisten Assists, wer hat die meisten Tore auf dem Konto und wer ist der Topspieler nach kicker-Noten, ist in Paderborn immer dieselbe: Florent Muslija.

Der 25-Jährige legte in der Hinrunde fünfmal für seine Mitspieler auf, traf siebenmal selbst und weist mit einem Notenschnitt von 3,03 auch den besten Wert seines Teams auf. Im dritten Jahr an der Pader seine bislang beste Hinserie.

Damit hat der Mittelfeldspieler nicht nur großen Anteil daran, dass sich der SCP auf Rang sechs in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen befindet, sondern auch Begehrlichkeiten geweckt. Anfragen von anderen Klubs schiebt Geschäftsführer Sport Benjamin Weber aber erst einmal einen Riegel vor: "Generell wollen wir Flo Muslija nicht abgeben." Ergänzt die Aussage dann aber doch um ein Aber: "Wenn ein unmoralisches Angebot kommt, müssen wir natürlich darüber nachdenken. Wir bemühen uns, in alle Richtungen zu denken."

Paderborn und das "Glück, dass sich viele Spieler aus der U 21 aufdrängen"

Prinzipiell bestehe aber trotz des Abgangs von Tobias Müller, der zum Jahresende nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt hatte, "keine Not, etwas zu machen". Das liege auch an der guten Nachwuchsarbeit, wie Weber unterstreicht: "Wir haben das Glück, dass sich viele Spieler aus der U 21 aufdrängen. Das haben wir genauso gewollt. Das Trainerteam gibt den jungen Spielern auch die Chance." Dennoch halte man in Sachen Verstärkungen "natürlich die Augen offen".

Eine der wichtigsten Personalien hatte Weber ohnehin noch im alten Jahr fix gemacht. Lukas Kwasniok wird auch weiterhin der Trainer bei den Ostwestfalen sein.

Seit Dienstag bereitet Kwasniok sein Team auf die Rückrunde vor. Am Freitag geht es bis zum 12. Januar nach Spanien (La Nucia). Dort würde der 42-Jährige "gerne mit 22 Feldspielern und vier Torhütern arbeiten". Die endgültige Kaderliste für das Trainingslager hat Kwasniok noch nicht im Kopf, dennoch betonte auch der Coach, dass kein Druck für Transfers bestehe: "Wir haben nach wie vor genügend Spieler. Zudem sind mehrere Akteure aus unserer U 21 gute Alternativen."

Wenn kein unmoralisches Angebot für Muslija eintrudelt. Das Transferfenster ist noch bis zum 31. Januar und "mittlerweile auch sehr lebendig", wie auch Weber weiß.