"Wird neue Facette geben": Irorere schließt sich Dortmund II an

Durch eine gute Rückrunde sicherte sich Borussia Dortmund II den Klassenerhalt in der 3. Liga. Nun laufen die Planungen für die dritte Drittligaspielzeit in Serie: Am Mittwoch stellte der BVB Felix Irorere als Neuzugang vor.

Am Sonntag verabschiedete der Karlsruher SC Felix Irorere im BBBank Wildpark. Drei Tage später steht nun auch fest, wohin es den 20-Jährigen zieht. Der Innenverteidiger, der in dieser Saison keinen Einsatz für den KSC verbuchte, schließt sich ablösefrei der U 23 von Borussia Dortmund an. "Wir freuen uns sehr auf Felix, der unserem Spiel schon allein durch seine Körpergröße eine neue Facette geben wird", wird der Sportliche Leiter der BVB-Zweitvertretung Ingo Preuß in der Pressemitteilung zitiert.

Der 1,95 Meter große Irorere stammt ursprünglich aus der Jugend von Eintracht Frankfurt. Unter anderem erzielte er in der U 19 fünf Treffer in 24 Einsätzen. Schließlich schloss er sich im Sommer 2021 Karlsruhe an. Doch beim Zweitligisten konnte sich der Abwehrspieler nicht wirklich durchsetzen - auch aufgrund von mehreren Verletzungen. Lediglich zweimal stand Irorere in der 2. Bundesliga auf dem Feld. Neben seinem Debüt im Oktober 2021 beim Gastspiel in Düsseldorf, wo er in der Schlussphase zu einem Kurzeinsatz kam, stand er am 31. Spieltag der Vorsaison gegen Ingolstadt etwas mehr als 60 Minuten auf dem Platz.

Nun will er also in Dortmund mehr Spielpraxis im Seniorenbereich sammeln.