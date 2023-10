Wird Mudryk doch noch zur "Kirsche auf dem Sahnehäubchen"?

Durch den Auswärtssieg beim FC Fulham hat der FC Chelsea auch in der Premier League den Negativlauf gestoppt. Die Hauptrollen spielten dabei Mykhailo Mudryk (22) und Armando Broja (21), die das Vertrauen ihres Trainers zurückzahlen konnten.

"Glauben Sie mir, Mudryk gibt sich wirklich große Mühe, sich zu integrieren", hatte Chelseas Coach Mauricio Pochettino noch am Montagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Fulham erklärt. Bei den Blues sei man "sehr zufrieden damit", wie sich der 22-Jährige entwickelt - auch, wenn er bis dato noch kein Tor im Chelsea-Dress vorweisen konnte.

Pochettino: "Junge Menschen brauchen Zeit"

Seit dem gestrigen Abend ist dies nicht mehr der Fall, denn der Ukrainer traf beim 2:0-Erfolg im Craven Cottage zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung der Gäste. Nach seinem Pflichtspieldebüt am 21. Januar diesen Jahres (0:0 in Liverpool) wartete Mudryk, der zum Jahresbeginn für eine Sockelablöse in Höhe von rund 70 Millionen Euro von Schachtar Donezk nach London gewechselt war, damit über acht Monate auf seinen ersten Treffer für den FC Chelsea.

Eine lange Zeit, die Trainer Pochettino insbesondere mit der "Anpassung" auf und neben dem Platz begründet: "Wir müssen verstehen, dass junge Menschen Zeit brauchen und sich eingewöhnen müssen", so der Argentinier. "Es war eine große Umstellung, als Mudryk hier ankam, und wenn man zu einer Mannschaft kommt, ist es nicht einfach, sich in einem Team einzuleben, das nicht solide ist." Durch die Verpflichtung sei der Flügelspieler nicht etwa "die Kirsche auf dem Sahnehäubchen" gewesen, sondern sollte bei den kriselnden Londonern direkt "die große Aufgabe" meistern, eine tragende Rolle einzunehmen, was nun mit Verzögerung klappen könnte.

Mudryk-Einsatz fraglich - Broja trifft nach knapp einem Jahr wieder

Ob Mudryk bereits im nächsten Auswärtsspiel in Burnley (Samstag, 16 Uhr) an seinen Debüttreffer anknüpfen kann, steht noch auf der Kippe. Der 22-Jährige habe "etwas in seinem Oberschenkel gespürt, das wir untersuchen müssen, und sich nicht wohl dabei gefühlt, weiterzuspielen", erklärte Pochettino, der den Ukrainer zur Pause aus der Partie nahm. "Wir hoffen, dass es kein großes Problem ist und er am Samstag wieder zur Verfügung stehen kann", so der Coach.

Einem Einsatz von Armando Broja, der mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand ebenfalls eine lange Durstrecke beendete, steht dagegen wohl nichts im Weg. Broja wurde im Gegensatz zu Mudryk "nur aus Vorsorge" in der 65. Minute ausgewechselt, wie er nach der Partie selbst bestätigte. Der 21-jährige Stürmer hatte zuletzt Anfang Oktober 2022 beim 3:0 über die Wolves getroffen - ein Kreuzbandriss zwang ihn anschließend zu einer langen Pause. Dass das Blues-Eigengewächs am Dienstagabend nun bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Spielzeit das erste Saisontor folgen lassen konnte, "ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Es gibt kein besseres Gefühl, als drei Punkte zu holen und zu treffen."