Wird Mittelstädt zum Schnäppchen? - Mbappé bei den Managern am begehrtesten

Kylian Mbappé ist der teuerste und trotzdem der bisher begehrteste Spieler im kicker-Managerspiel zur EM - vor einigen DFB-Profis. Um 70 Mio. Budget richtig einzusetzen, kommt es auf Strategie, Wissen und etwas Glück an.

Bis Freitag, 21 Uhr, tickt die Uhr. Erst wenn der Anpfiff zum EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland ertönt, geht für die kicker-Manager nichts mehr. Zwar können User auch im Laufe des Turniers einsteigen, aber bis zum EM-Auftakt sollte der persönliche Kader für ambitionierte User fertig sein. Und es wird auch noch fleißig getüftelt: Bis Mittwochmittag standen mehr als 30.000 komplette Kader an der Startlinie und damit mehr als zum Ende der WM 2022 in Katar. Euphorie ist eben manchmal doch messbar.

Jetzt Kader aufstellen Zum EM-Managerspiel 2024

Das zeigt sich auch mit Blick auf die Liste der meistausgewählten Spieler. Kylian Mbappé führte diese - Stand Mittwochmittag - mit rund 13.000 Nominierungen an, obwohl er gemeinsam mit Harry Kane mit 10 Mio. Marktwert der teuerste Akteur im Spiel ist.

Gefolgt wird der Franzose von einem DFB-Trio: Champions-League-Sieger Toni Kroos (12.700), Maximilian Mittelstädt (11.700) und Florian Wirtz (11.450). Linksverteidiger Mittelstädt, der in sein erstes großes Turnier geht, nehmen viele kicker-Manager angesichts des moderaten Marktwerts von 4,0 Mio. offenbar als Schnäppchen wahr. Auffällig: Unter den zehn beliebtesten Spielern finden sich acht Bundesliga-Profis - nur Mbappé und Spaniens Pedri sprengen die Riege.

Im Schnitt hat jeder Manager mehr als drei deutsche Spieler

Ein Team aus den aktuell 10 beliebtesten Feldspielern ist allerdings nicht möglich, das vorgegebene Budget von 70 Mio. wird bereits bei der Wahl eines geeigneten Torhüters geprengt. Es muss also jeder User selbst entscheiden, welche Top-Stars er verpflichtet und auf welche er verzichtet.

Noch häufiger als Mbappé und Co. wurden nur solche Spieler verpflichtet, die den Mindestmarktwert von 0,5 Mio. besitzen, meist als "Auffüller" dienen und im Ranking oben deswegen nicht mit eingerechnet wurden. Ganz vorn: der ungarische Stürmer Krisztofer Horvath mit über 21.500 Käufen. Am seltensten wurde bis Mittwochmittag der Pole Adam Buksa ausgewählt: gerade einmal 39 Mal.

Bei den Teams liegt Deutschland mit 113.000 gekauften Spielern insgesamt klar vorne, im Schnitt hat jeder Manager also mehr als drei deutsche Spieler im Kader. Außenseiter Serbien ist mit insgesamt 12.900 Käufen aktuell das "unbeliebteste" Team, davor folgen die Türkei (14.200) und etwas überraschend Italien (21.300).

Hauptpreis: Meet & Greet mit Mario Götze

Insgesamt stellst du beim kicker-Managerspiel zur EM 2024 für ein Budget von 70 Mio. ein Team mit 26 Spielern zusammen. Spieltag für Spieltag stellst du eine Startelf auf, bis zum Finale siebenmal. Die aufgestellten Spieler erhalten für ihre Leistungen Punkte, die du im Laufe der EM sammelst. Die Punkte setzen sich aus der kicker-Note, Toren, Vorlagen und Platzverweisen zusammen. Zwischen zwei Spieltagen, also in sechs Phasen, kannst du jeweils zwei Spieler transferieren und deinen Kader so für die K.-o.-Runden bis zum Finale bereit machen. Damit bleiben dir insgesamt zwölf Wechselmöglichkeiten.

Die beliebteste Elf, Stand Mittwochmittag Verbruggen - Mittelstädt, Frimpong, Tah - Kroos, Wirtz, Andrich, Pedri, Musiala - Mbappe, Kane (mit 72 Mio. allerdings nicht bezahlbar)

Mit Freunden, der Familie und Arbeitskollegen kannst du eine Managerliga mit maximal 500 Teilnehmern gründen oder anderen Ligen beitreten. Genauso gut kann jeder kicker-Manager auch ohne Liga dabei sein und sich im Gesamtranking einfach mit allen anderen Teilnehmern messen.

Wer es schafft, sich gegen mehr als 30.000 Konkurrenten durchzusetzen, auf den wartet als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen zu einem Spiel der Wahl nach Frankfurt, zur Verfügung gestellt von Indeed, Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt und Partner beim Managerspiel. Enthalten sind die Anreise zum Vier-Sterne-Hotel, die Unterbringung dort sowie die An- und Abreise zum Stadion. Dort warten zwei VIP-Plätze, inbegriffen ist ein Meet and Greet mit Mario Götze und ein von ihm signiertes Trikot - vorbehaltlich der Verfügbarkeit des 32-Jährigen am entsprechenden Tag. Ansonsten wird für Ersatz gesorgt.