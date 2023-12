Wird Luca Witzke rechtzeitig zur Heim-EM fit?

Luca Witzke steht im erweiterten Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason für die Handball-EM 2024, laboriert aktuell aber an einer Oberschenkelverletzung. Wird der Spielmacher rechtzeitig zur Heim-EM wieder fit?

Luca Witzke sagte im Rahmen der Übertragung des Leipziger Heimspiels gegen Erlangen am Dyn-Mikrofon: "Ich befinde mich gerade in der letzten Reha-Phase. Es läuft bisher alles nach Plan. Natürlich müssen wir jetzt schauen, dass in den nächsten Tagen alles gut läuft. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen wieder einsatzfähig bin und dann noch ein paar Spiele dieses Jahr machen kann."

"Dafür muss jetzt alles gut laufen - und dafür drücke ich mir selber auch die Daumen", fügte Witzke mit einem Lächeln hinzu. Im Bundesliga-Heimspiel der Leipziger gegen Frisch Auf Göppingen Anfang Oktober hatte sich der Spielmacher eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Bleibt die Frage: Kann Luca Witzke bei der EM im Januar dabei sein? "Ich glaube, man muss positiv sein. Ich bin optimistisch. Das einzige, das ich jetzt gerade machen kann, ist fit werden", so der 24-Jährige auf die entsprechende Nachfrage von Dyn.

Witzke sagte abschließend: "Am Ende muss der Bundestrainer die Entscheidung treffen und deswegen heißt es für mich die nächsten Tage einfach: Gas geben und meinen Körper optimal vorbereiten - jetzt auch auf die Spiele in diesem Jahr noch, hoffentlich. Dann werden wir den Rest sehen."