Wird LoL ein Teil des Esports World Cup in Saudi-Arabien?

Laut eines Medienberichts soll im Rahmen des neuen Esports World Cup in Saudi-Arabien auch League of Legends gespielt werden - als Teil des regulären Pro-Ökosystems. Das hat es seit 2017 nicht mehr gegeben.

Fast sieben Jahre ist es her, dass Riot Games bei der Austragung eines offiziellen LoL-eSport-Turniers auf einen Drittanbieter gesetzt hat. Die Intel Extreme Masters (IEM) 2017 waren die letzte Veranstaltung, ehe der Entwickler die Tore für externe Partner dahingehend schloss. Im Sommer 2024 soll es wieder so weit sein - und den Zuschlag erhält angeblich Saudi-Arabien. Beim Esports World Cup in Riad soll League of Legends gespielt werden. Als Teil des regulären Pro-Ökosystems.

Das berichtet der renommierte Gaming-Journalist Jacob Wolf auf seiner eigenen Plattform. Auf seinem Schreibtisch sei eine interne Mail aus dem Hause Riot gelandet, die derlei Planungen beinhaltet. LoL soll sogar der erste Titel werden, der für den Esports World Cup bestätigt wird. Wolf behauptet, dass pro regionaler Liga - dazu zählen etwa die europäische LEC und die nordamerikanische LCS - zwei Teams teilnehmen werden. Riot wird diese angeblich nicht selbst wählen.

In diesem Zuge soll Chris Greeley, Chef der globalen eSport-Strategie für LoL, die Ligen gebeten haben, die erste Juli-Woche in ihrem Kalender freizuhalten. Die Terminierung des Esports World Cup scheint Gestalt anzunehmen. In einem Statement an Wolf soll ein Riot-Vertreter zudem eingeräumt haben, dass sich der Publisher derzeit tatsächlich in Gesprächen mit Turnierorganisatoren befindet, um die Möglichkeit einer Event-Lizenzierung an einen Drittanbieter zu evaluieren.

Riots nächster Versuch mit Saudi-Arabien

Der Esports World Cup ist der neuerliche Vorstoß Saudi-Arabiens in die Gaming- und eSport-Welt. Es wird sich dabei um den Nachfolger von Gamers8 handeln, in dessen Rahmen 2023 schon unter anderem die FIFAe Finals stattfanden. Ein Rekord-Preispool in Höhe von 45 Millionen US-Dollar wurde bei Gamers8 im vergangenen Sommer ausgespielt - der Esports World Cup soll das 2024 noch toppen. Passend zum Großprojekt wird in Riad sogar eine eigene eSport-Stadt gebaut: Qiddiya.

Es ist nicht der erste Versuch von Riot, mit dem Wüstenstaat anzubandeln: Im Juli 2020 gab der Entwickler eine LEC-Partnerschaft mit NEOM bekannt, einem von der saudi-arabischen Regierung finanzierten Siedlungsprojekt. Die öffentliche Kritik an dieser Zusammenarbeit war jedoch so groß, dass Riot nach wenigen Tagen schon zurückruderte und die Kooperation einstellte. Die LoL-Community ist für Diversität und Unterstützung der LGBTQIA+-Szene bekannt. Saudi-Arabien wiederum wird unter anderem für seinen Umgang mit dieser international immer wieder scharf kritisiert.