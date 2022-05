Wird Lindström rechtzeitig fit? Glasner macht klare Vorgaben

Eintracht Frankfurts Angreifer Jesper Lindström fehlt wegen Oberschenkelproblemen weiterhin im Training. Einen Einsatz gegen die Rangers am kommenden Mittwoch im Finale der Europa League schließt Trainer Oliver Glasner aber nicht aus - macht dem Dänen aber klare Vorgaben.

Am Mittwoch wurde Jesper Lindström als "Rookie der Saison" geehrt - eine Auszeichnung, bei der Fans über den besten Senkrechtstarter in der Bundesliga abstimmen. "Das hat er sich verdient, Glückwunsch an ihn", gratulierte Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner seinem Angreifer. Am Donnerstag auf dem Trainingsplatz vermisste der SGE-Coach seinen talentierten Spieler aber noch: Lindström plagen seit dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen West-Ham United Oberschenkelprobleme.

Das letzte Bundesliga-Spiel am Samstag bei Mainz 05 dürfte für ihn zu früh kommen, doch für das Europa-League-Finale am Mittwochabend in Sevilla gegen die Glasgow Rangers (Anpfiff 21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Glasner Hoffnung: "Die medizinische Abteilung arbeitet auf Hochtouren. Wir sind guter Hoffnung, dass es sich ausgeht."

Lindström oder Hauge

Im Frankfurter System spielt Lindström meist rechts versetzt hinter Stürmer Rafael Borré - eine Position, deren Aufgaben Glasner gegen die Schotten besondere Bedeutung beimisst. "Es wird darum gehen, die Lücken zu finden", erklärt der Österreicher und sagt mit Blick auf Lindström: "Mit seinen Qualitäten und dem guten Gespür für Tiefe wird es wichtig sein, die Lücken zu erkennen und auszunutzen. Dass er das kann, hat er gezeigt." In 38 Einsätzen in dieser Saison kommt der 22-Jährige auf fünf Tore und neun Vorlagen.

Sollte der pfeilschnelle Angreifer nicht rechtzeitig fit werden, stünde wohl Jens Petter Hauge als Nebenmann von Daichi Kamada im offensiven Mittelfeld parat. Der Zugang aus dem vergangenen Sommer hatte zuletzt aber eher verhaltene Leistungen gezeigt. Glasner stellt trotzdem klar: "Jesper muss besser sein als die Alternativen, die wir haben." Sollte er fit sein, dürfte Lindström in der Startelf stehen.