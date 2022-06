"Wird Konkurrenzkampf annehmen": Cottbus verpflichtet Sebald

Der FC Energie Cottbus hat sein Torhütertrio komplettiert: Alexander Sebald kommt vom SV Rödinghausen in die Lausitz.

Nach den Abschieden von Toni Stahl und Till Brinkmann war Cottbus bestrebt, noch einen dritten Torhüter ins Team zu holen. Das ist nun mit der Verpflichtung von Sebald gelungen. Wer die neue Nummer eins wird, ist allerdings noch offen.

"Wir setzen in der Mannschaft auf unsere jungen Torhüter Elias Bethke und Corbinian Moye - und natürlich auf Alex, der den Konkurrenzkampf um den Platz im Tor annehmen wird", erklärt Cottbus' Torwarttrainer Anton Wittmann in der Pressemitteilung. Erst im Laufe der Vorbereitung werde sich dann zeigen, wer als Stammtorwart in die Saison geht.

Sebald, der bei der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet wurde, spielte bisher 90-mal für die Fürther Zweitvertretung, die Kickers Offenbach und Rödinghausen in der Regionalliga. Die Saison 2017/18 verbrachte der 25-Jährige beim damaligen österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau, ehe er sich Hansa Rostock anschloss und ein Spiel in der 3. Liga absolvierte.

Nach Dennis Slamar, Tim Heike und Maximilian Oesterhelweg ist Sebald die vierte Neuverpflichtung der Cottbuser.