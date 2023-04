Wird Kittel endlich am Ende wichtig?

Die Beziehung zwischen Sonny Kittel und Tim Walter ist eine durchaus besondere. Hamburgs Trainer war im Januar derjenige, der am lautesten aufgeatmet hat, als auch der zweite angestrebte Wechsel des 30-Jährigen geplatzt war, weil er sich vom Wert des Spielers im Aufstiegskampf überzeugt gezeigt hat. Nun meldet der sich zurück.

Bislang glichen sich die drei vorangegangenen Spielzeiten Kittels in Hamburg allesamt: Der gebürtige Gießener prägte das HSV-Spiel über lange Zeit verlässlich mit Toren und Vorlagen, in der Endphase aber, wenn es um alles oder nichts ging, kam zu häufig wenig bis nichts. Seit dem Freitagabend in Düsseldorf gibt es in der Hansestadt zarte Hoffnungen, dass der Techniker seine eigene Geschichte vielleicht doch noch umschreibt. Noch immer ist Kittel ohne Saisontor, hatte seit seinem geplatzten Winter-Wechsel in die Wüste gar nicht mehr zur Startelf gehört - bis zum 2:2 bei den Fortunen. Der Vortrag weckt die Phantasie, dass der Ex-Frankfurter vielleicht doch noch hilfreich sein könnte.

Kittel hat alle Freiheiten

Kittel schien abgeschrieben, seit nach dem im Sommer nicht zu Stande gekommenen Wechsel in die USA auch der ausgehandelte Transfer nach Saudi-Arabien daran gescheitert ist, dass der HSV keinen Ersatz fand. Im Test gegen Braunschweig (1:2) während der Länderspielpause hatte er überzeugt und getroffen - und sich damit in Position gebracht. Walter hat sein System in Düsseldorf auch aufgrund der Personalnot in der Defensive auf ein 3-3-2-2 umgestellt, Kittel alle Freiheiten neben und hinter der Sturmspitze Robert Glatzel gelassen. Ein Schachzug, der aufging: Der "Unterschiedspieler" (Walter) war an fünf von zehn Hamburger Torschüssen beteiligt, versuchte im zweiten Durchgang sichtbar, das Heft in die Hand zu nehmen. Auf sein erstes Tor wartet er zwar unverändert, am Ausgleich aber war er maßgeblich beteiligt, Eigentorschütze Christoph Klarer war nach Kittels Weg in den Strafraum schlicht einen Schritt schneller.

Für die Hamburger Anhänger reichte das Dargebotene beim ersten Startelf-Einsatz seit dem Hinrunden-Finale (4:2 gegen Sandhausen) dennoch, um Kittel bei einer Online-Abstimmung auf der Vereinswebsite mit großer Mehrheit zum HSV-Spieler des Tages zu wählen. 44 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn, mit 23 Prozent folgte deutlich dahinter Keeper Daniel Heuer Fernandes. Das drückt Anerkennung und gleichzeitig auch eine Hoffnung der Fans aus: Darauf, dass Walter mit seiner Einschätzung, Kittel werde noch wichtig im Aufstiegskampf, am Ende doch richtig liegt.