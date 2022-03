Wird Jovetic im Saisonfinale zum Trumpf?

Seine Schlitzohrigkeit und seine Abschlussqualitäten könnten im Abstiegskampf für Hertha BSC zur Trumpfkarte werden: Stevan Jovetic (32) meldet sich rechtzeitig fürs Saisonfinale wieder fit.

Die Eloge datiert aus den ersten Saisonwochen, ihr Absender war Pal Dardai - und der Adressat Stevan Jovetic. "So ein guter Fußballer", sagte Dardai Mitte August über Jovetic, "war lange nicht mehr hier. Mit ihm kannst du strategisch spielen, er hat eine Ballbeherrschung wie ganz wenige bei Hertha in den letzten 30 Jahren. Technisch ist er überragend, auf höchstem Niveau." Dieser feine Fußballer hat sein überdurchschnittliches Können und sein Gespür fürs Spiel in dieser für Hertha so schwierigen Saison immer wieder gezeigt. Acht Scorerpunkte (sechs Tore, zwei Vorlagen) in 16 Liga-Spielen belegen Jovetics Qualität und Effektivität. Dass er elf Spiele verpasste - zumeist wegen muskulärer Blessuren, bevorzugt in seiner Problemzone Wade -, zeigt aber auch die andere Seite der Medaille: Jovetic hilft Hertha ungemein, er fehlt nur halt ziemlich oft.

Die vergangenen beiden Bundesliga-Spiele - das letzte unter Tayfun Korkut (0:2 in Mönchengladbach) und das erste unter Felix Magath (3:0 gegen Hoffenheim) - versäumte der Stürmer mit der bemerkenswerten Vita (AC Florenz, Manchester City, Inter Mailand, FC Sevilla, AS Monaco) wegen einer Muskelverletzung. Jetzt greift er wieder an. 45 Testspiel-Minuten bestritt der Kapitän der montenegrinischen Nationalmannschaft am Montag in Podgorica gegen Griechenland (1:0), seit Mittwoch ist er in Herthas Trainingslager im ostwestfälischen Harsewinkel am Ball: Der "Plus-Spieler" (Korkut) soll in den Schlüsselwochen der Saison mit dafür sorgen, dass Herthas Rechnung aufgeht.

Gegen Hoffenheim setzte Magath auf Ishak Belfodil im Sturmzentrum. Der Franko-Algerier machte nicht nur wegen seines Tores einen guten Job. In dieser Woche allerdings kassierte Belfodil, der wie Jovetic einst bei Inter Mailand spielte, einen Stimmungsdämpfer. Der Stürmer scheiterte mit Algerien im Play-off-Rückspiel der afrikanischen WM-Qualifikation in Blida an Kamerun - durch ein Gegentor in der letzten Minute der Verlängerung (1:2 n.V., Hinspiel 1:0). Belfodil, in beiden Spielen gegen Kamerun spät eingewechselt, hatte nach dreieinhalb Jahren Pause sein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben - und muss die Enttäuschung jetzt schnell abschütteln. Eine Alternative zu ihm hat Magath am Samstag in Leverkusen in jedem Fall: Stevan Jovetic.

