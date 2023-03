Wird Hürzeler zum Feier-Biest?

Anlass zum Feiern hat Fabian Hürzeler dieser Tage vielfach. Der fünfte St. Pauli-Sieg in Serie gegen Rostock (1:0) fiel auf seinen 30. Geburtstag, zum Wochenanfang nun absolvierte der Coach seine Abschlussprüfungen zum Fußballlehrer. Am Freitag in Paderborn kann er zudem Geschichte schreiben.

"Es ist eine Erleichterung jetzt alles erledigt zu haben", sagt Hürzeler. "Die Prüfungstage waren gut und intensiv." Damit passen sie zu seinen ersten Praxiserfahrungen. Auch die verliefen gut und intensiv. Mit seinem vierten Sieg beim 2:1 in Magdeburg hatte er schon den Startrekord von Helmut Schulte aus dem Jahr 1987 auf St. Pauli eingestellt, in Paderborn wäre ein weiteres Stück Geschichte möglich: Mehr Siege zum Einstand hat beim Kiez-Klub bislang nur "Jockel" Krause eingefahren, sechs an der Zahl, 1965 in der Regionalliga Nord. "Von Serien", sagt der Serien-Sieger, "können wir uns nichts kaufen." Ihm geht es um diesen Aspekt: "Jeder Sieg tut uns gut und gibt uns weiteres Selbstvertrauen."

Aktuell ist der Speicher an Selbstvertrauen derart aufgefüllt, dass St. Pauli auch in der Lage ist, Spiele wie gegen Rostock für sich zu entscheiden, obwohl Druckphasen zu überstehen waren. Diese drohen auch in Paderborn, dem bislang stärksten Rückrunden-Gegner. Hürzeler rühmt den SCP als "spielstärkste Mannschaft der Liga. Sie spielen extrem flexibel und variantenreich." Aber er betont auch: "Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir nach Paderborn fahren, um dort was zu holen um nicht um zuzuzuschauen, wie sie Fußball spielen." Denn obwohl die Serie an sich für ihn nachrangig ist, will er sie ausbauen. Und in seiner Mannschaft genau das implementieren, was in der Vorsaison trotz der Aufstiegs-Chance bisweilen gefehlt hat: "Die Gier nach Siegen darf nie flöten gehen, auch dann wenn wir mal keine Serie haben. Den Willen, das jeweils nächste Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, verlange ich und versuche es, mit meinem Trainerteam vorzugeben."

Hürzeler will Geburtstag mit Team nachfeiern: "Da lasse ich mir was einfallen"

Die Feierlichkeiten sollen nicht abreißen auf St. Pauli. Weder auf noch außerhalb des Platzes. Im April wird Hürzeler vom DFB die Urkunde für den Fußballlehrer erhalten. "Ich gehe davon aus, dass ich nicht durchgefallen bin", sagt er mit einem Augenzwinkern. Und auch seinen Geburtstag will er mit der Mannschaft noch nachfeiern. "Weil Etienne Amenyido am Mittwoch Geburtstag hatte, habe ich noch keinen Kuchen mitgebracht, denn zu viel davon wäre in der kurzen Woche auch nicht gut gewesen. Nach Paderborn ist eine lange Woche bis zum nächsten Spiel, da lasse ich mir was einfallen." Nach Möglichkeit soll dann nicht nur sein 30. Geburtstag, sondern auch der nächste Sieg Anlass zum Feiern sein. Sebastian Wolff