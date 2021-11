Wird Guilavogui rechtzeitig fit? Die Entscheidung fällt in Sevilla

Wird Josuha Guilavogui rechtzeitig fit für den Wolfsburger Champions-League-Auftritt am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Sevilla? Der 31-Jährige tritt jedenfalls die Reise nach Andalusien an.

Am Samstag nach dem Wolfsburger 2:2 in Bielefeld konnte VfL-Trainer Florian Kohfeldt noch keine Prognose abgeben, und auch am Tag danach herrscht noch keine endgültige Klarheit darüber, ob Josuha Guilavogui beim bedeutsamen Spiel in Sevilla auflaufen kann. Immerhin: Der Franzose, der unter dem neuen Coach auch sportlich wieder richtig wichtig ist, wird im Flieger sitzen, der die Niedersachsen am Montag nach Andalusien bringt.

Denn: Eine strukturelle Verletzung liegt bei Guilavogui, der am Freitag im Training Wadenprobleme davongetragen hatte, offenbar nicht vor. In Bielefeld musste der zuletzt als Abwehrchef in der Dreierkette eingesetzte 31-Jährige passen, am Wochenende wurden die Beschwerden aber weniger. Das macht Hoffnung auf einen Einsatz in Sevilla.

Im Hinspiel war Guilavogui noch der Unglücksrabe. Seine völlig regelkonforme Klärungsaktion im eigenen Strafraum hatte Schiedsrichter Georgi Kabakov als Foulspiel gewertet. Die Folge: Gelb-Rot für Guilavogui, Strafstoß für Sevilla, der drei Minuten vor Ende zum 1:1-Ausgleich führte. Der VfL reist mit offener Rechnung nach Spanien - und zumindest mit Guilavogui im Flugzeug.