Wird Ex-Bundestrainer Sigurdsson jetzt kroatischer Nationalcoach?

Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist überraschend als Nationaltrainer Japans zurückgetreten. Übernimmt der Isländer nun einen deutschen Kontrahenten um ein Olympia-Ticket?

Dagur Sigurdsson ist nicht länger Nationaltrainer Japans. Wie der Verband mitteilte, habe der 50-Jährige bereits am 3. Februar seinen Rücktritt eingereicht. Der Isländer wolle noch vor den Olympischen Spiele "die Trainerposition eines anderen Landes übernehmen", heißt es in dem Schreiben. Japans Handball-Verband habe diese Entscheidung "mit Bedauern" entgegengenommen.

Fast sieben Jahre leistete Sigurdsson Handball-Entwicklungshilfe in Asien, im August 2017 hatte er die japanische Nationalmannschaft übernommen und sie sukzessive weiterentwickelt. Zuletzt hatte Sigurdsson mit den Japanern das begehrte Olympia-Ticket für einen asiatischen Vertreter gelöst und sich für die Weltmeisterschaft 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen qualifiziert.

Sigurdsson, der die deutsche Nationalmannschaft im Januar 2016 sensationell zu EM-Gold in Polen und im Sommer darauf sogar noch zu Olympia-Bronze in Rio geführt hatte, sieht sein Projekt in Japan offensichtlich als beendet an.

Heim-WM 2025 und Olympia-Qualifikation in Hannover locken

Realistisch erscheint aktuell ein Engagement in Kroatien, das sich am vergangenen Dienstag von Nationaltrainer Goran Perkovac getrennt hatte. Dieser hatte die Kroaten erst im Februar 2023 übernommen, bei der Handball-EM in Deutschland reichte es aber nur zu einem enttäuschenden elften Platz.

Kroatische Medien hatten Mitte der Woche bereits berichtet, dass sich Sigurdsson bereits mit dem kroatischen Verband in Zagreb zu Verhandlungen getroffen habe. In Kroatien, das noch nie einen ausländischen Handball-Nationaltrainer hatte, dürfte Sigurdsson die Perspektive locken: Neben der Heim-WM 2025 sind auch die Olympischen Spiele im kommenden Sommer noch möglich. Beim Qualifikations-Turnier in Hannover warten mit Deutschland und Österreich zwei Ex-Teams von Sigurdsson, dritter Gegner ist Algerien - die ersten beiden Mannschaften lösen ihr Ticket für Paris.

Auch ein größerer Umbruch im Team wurde mittlerweile vollzogen, einige spannende Talente wie Keeper Dominik Kuzmanovic könnte Sigurdsson bei den nächsten Entwicklungsschritten an die Hand nehmen.