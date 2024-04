Wird Dompé wieder zum Sorgenfall?

Während der Hinrunde war Jean-Luc Dompé auch wegen immer wiederkehrender Blessuren ein Sorgenkind und wurde von Ex-Trainer Tim Walter regelrecht herbeigesehnt. Nach seinem perfekten Start ins neue Jahr ist der Linksaußen des HSV erneut ein Wackelkandidat.

Mit einem Tor und drei Vorlagen in den ersten fünf Spielen sowie einem kicker-Notenschnitt von 2,5 in diesem Zeitraum ist der 28-jährige Franzose nahezu optimal ins laufende Kalenderjahr gestartet, dann kamen ausgerechnet in den ersten Wochen unter Neu-Coach Steffen Baumgart wieder gesundheitliche Schwierigkeiten in Form von Adduktorenproblemen zur Unzeit. Jetzt ist Dompé wieder fit, aber nicht gesetzt. Wird er nun erneut zum Sorgenfall?

Zweifel, ob es passen kann zwischen dem trickreichen Flügelstürmer mit Mängeln im Rückwärtsgang und Baumgart, der bei Offensivspielern vor allem auch auf Qualitäten beim Anlaufverhalten achtet, gab es bei Außenstehenden von Beginn an. Baumgart hatte diese öffentlich ausgeräumt und Dompé bescheinigt, auch engagiert nach hinten arbeiten zu können, einen Stammplatz hat er für ihn dennoch nicht reserviert. "Jean Luc", sagte der 52-Jährige zum Start in die laufende Trainingswoche am Dienstag, "ist jetzt wieder voll im Training. Das bedeutet aber nicht, dass er auch mehr Spielzeit kriegt." Unstrittig ist, dass er die wenige am vergangenen Samstag nach seiner Einwechslung gegen Kaiserslautern nach 76 Minuten nicht nutzen konnte: Der Techniker leistete sich viele Ballverluste, hatte keine klaren Offensivaktionen.

Baumgart sieht auf dem linken Flügel aktuell Ransford Königsdörffer in der Hierarchie vorn und sagt dies auch: "Er macht es aus meiner Sicht gerade sehr gut auf der Außenbahn, ich sehe bei ihm eine positive Entwicklung." Diese wird unterfüttert durch Zahlen: Mit zwei Treffern ist Königsdörffer gemeinsam mit Laszlo Benes und Miro Muheim bislang bester HSV-Torschütze unter Baumgart, bereitete zudem auch beim 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag den ersten Hamburger Treffer vor.

Aber funktioniert Dompé auch als Joker? Der vor eineinhalb Jahren von Zulte Waregem verpflichtete Angreifer gilt als wankelmütig, Walter hatte eine Art des Umgangs, mit der er ihn über weite Strecken zu Höchstleistungen getrieben hat. Und unstrittig ist: Wenn Körper und Gemüt im Einklang sind, hat Dompé die Fähigkeit, im Unterhaus den Unterschied zu machen. Vorerst aber braucht er Geduld.