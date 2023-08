Wird der Sparkurs zum Problem? Meister Barça im Check

Der FC Barcelona geht als amtierender Meister in die neue La-Liga-Saison. Neuzugang Ilkay Gündogan gilt als Hoffnungsträger, der auch Abgänge verdienter Spieler wettmachen soll. Doch reicht das für Erfolge? Barça im Check.

So lief das Transferfenster

Der FC Barcelona hat im Sommer 2023 erneut einige Änderungen am Kader vorgenommen. Während vergangenes Jahr noch zahlreiche Neuzugänge zu den Katalanen gestoßen waren, gab der FCB diesmal viele Spieler ab. Die Vereinsikonen Jordi Alba (34) und Sergio Busquets (35) zog es beide nach Ende ihrer Verträge zu Lionel Messi und Inter Miami. Der 36-jährige argentinische Weltmeister kehrte nach Ablauf seines Arbeitspapiers bei Paris St. Germain nicht zurück. Er habe keine Gehaltsverzichte anderer Akteure provozieren und das Gefüge sprengen wollen, sagte Klublegende Messi in einem Interview.

Franck Kessié verließ den FCB jüngst gen Saudi-Arabien zu Al-Ahli, nach nur einem Jahr in Katalonien spult der 26-jährige Ivorer mindestens 12,5 Millionen Euro in die Kassen. Auch Ousmane Dembelé (26) wird noch gehen, PSG will eine Klausel über 50 Millionen Euro für den wechselwilligen Franzosen ziehen - was Förderer und Coach Xavi verärgerte, und mit Unverständnis zurückließ.

Es ist also klar ersichtlich, dass Barça, ein weiterhin hoch verschuldeter Klub, auf Sparkurs geht. Innenverteidiger Clement Lenglet (28), dessen Leihe zu Tottenham Hotspur endete und der nun bei Milan hoch im Kurs stehen soll, könnte den Verein auch noch verlassen. Besonders namhafte Abgänge musste Barcelona, das beispielsweise Samuel Umtiti (29, Vertragsauflösung und Wechsel nach Lille) von der Gehaltsliste bekam, ansonsten nicht hinnehmen.

Der spanische Meister verstärkte sich mit dem Fußballer des Jahres 2023, Ilkay Gündogan (32), und Sechser Oriol Romeu (31), der aus La Masia stammt und die Spielweise der Katalanen versteht. Beide Mittelfeldspieler kosteten, wie auch Innenverteidiger-Backup Inigo Martinez (32), keine Ablöse. Immerhin 2,5 Millionen Euro bezahlten die Blaugrana an den SC Freiburg für Offensivtalent Noah Darvich (16), das zunächst bei der zweiten Mannschaft in der dritthöchsten spanischen Spielklasse zum Einsatz kommen soll.

Vorbereitung schwer einzuschätzen - Problemzone Außenverteidiger

Die Vorbereitung verlief trotz des nächsten Umbruchs ergebnistechnisch gut, der FCB bezwang in den USA Real Madrid (3:0) und die AC Milan (1:0) ohne Gegentor. Ein Dorn im Auge bleibt das deutliche 3:5 gegen den englischen Vizemeister FC Arsenal, in dem der neue Vize-Kapitän Marc-André ter Stegen häufig hinter sich greifen musste. Gegen die Königlichen rettete außerdem fünfmal das Aluminium. Bei der Generalprobe gegen Tottenham Hotspur (4:2) wurde erneut klar, dass defensive Schwächen bestehen.

Die Abwehrreihe vor dem 31-jährigen deutschen Nationaltorhüter ist, allen voran auf den Außenpositionen, die größte Baustelle Barças. Hinten rechts spielt Ronald Araujo (24), obwohl er ein Innenverteidiger ist. Auf Sergino Dest (22) baut Xavi nicht, Kapitän und Allrounder Sergi Roberto (32) ist eher eine Notlösung. Xavi will unbedingt noch einen "echten" Rechtsverteidiger verpflichten, Araujo musste gegen die Spurs auch noch angeschlagen ausgewechselt werden. Manchester Citys Joao Cancelo ist ein Kandidat, der nach seiner erfolglosen Bayern-Leihe offenbar auf dem Markt ist.

Links hinten hat Xavi in Zukunft wahrscheinlich ein Problem, wenn sich das erst 19 Jahre junge Eigengewächs Balde verletzen sollte. Vergangene Saison stand Jordi Alba als Backup parat - nun ist der 32-jährige, langsamere und offensivschwächere Marcos Alonso dort der Ersatz.

In vorderster Reihe wird weiter auf La-Liga-Torschützenkönig Robert Lewandowski (34) gesetzt, trotz Dembelés nahendem Abgang ist Xavi "glücklich mit den Flügelspielern". Eine Schwächung besteht, doch der Franzose fehlte auch vergangene Saison wie so oft länger und wurde ersetzt. Neben Raphinha (26) könnten Ansu Fati (20), der gegen Milan und Tottenham traf, oder Noch-Teenager Gavi die linke Außenbahn besetzen, Ferran Torres (23) steht ebenfalls parat. Auch Leih-Rückkehrer Abde (21) machte in der Vorbereitung auf sich aufmerksam.

Die Jugend macht Hoffnung

Hoffnung macht bei Barcelona neben des Zusammenhaltens großer Teile der Startelf die Jugend, beispielsweise der erst 16 Jahre alte Angreifer Lamine Yamal, der gegen die Spurs mächtig aufdrehte. Eigengewächs Fermin Lopez (20), das gegen Real traf, ist im zentralen Mittelfeld eine weitere Alternative zu Gündogan, Frenkie de Jong (26), Gavi und Pedri (20), der sich jüngst zum Verein bekannte.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein Busquets, der Eckpfeiler im Mittelfeld, ersetzt werden muss. Obwohl Xavi mit Oriol Romeu sehr zufrieden ist, tritt der ehemalige Stuttgarter in große Fußstapfen. Obendrein fehlt es dem Kader neben so mancher (internationaler) Erfahrung an Tiefe - ein Punkt, in dem beispielsweise Real Madrid klar voraus ist.

Die Kadertiefe könnte Sorgen bereiten

Barça muss Ausfälle zentraler Spieler möglichst gering halten, um die Meisterschaft verteidigen zu können. Die Flügelspieler und Lewandowski sind vorne gefordert, Dembelés zwölf Liga-Scorerpunkte aus der Vorsaison müssen erst einmal kompensiert werden. Dass Gündogan in der Schaltzentrale neu mit dabei ist, könnte ein entscheidender Faktor sein - ebenso wie die vergangenes Jahr starke Stammdefensive um ter Stegen, Balde, Andreas Christensen (27), Jules Koundé (24) und Araujo. Doch hier gibt es wenige Top-Alternativen, und gegnerisches Pressing bereitete der Abwehr in der Vorbereitung oft Probleme.

Die Prognose

International bedarf es klarer Fortschritte. In der Champions League, an der Barcelona trotz des "Fall Negreira" wieder teilnehmen darf, ist Luft nach oben: Zweimal schieden die Blaugrana zuletzt nach der Vorrunde aus und stiegen in die Europa League ab, wo jeweils früh in der K.-o.-Phase Schluss war. Diesmal sollte immerhin die Runde der letzten 16 in der Königsklasse erreicht werden. In Spanien ist die Meisterschaft, die für den FCB beim FC Getafe beginnt, oder das Double realistisch - solange defensiv alles funktioniert und größere Verletzungen ausbleiben.

Lesen Sie auch:

Ancelottis Balanceakt mit Bellingham - Real Madrid im Check