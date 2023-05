Wird Demirbay nochmal wichtig? Rolfes: "Manchmal gibt es noch eine Chance"

Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom muss Bayer 04 die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Für diese Partie muss Trainer Xabi Alonso den zweiten Platz in der Doppelsechs nach dem Saison-Aus von Robert Andrich neu besetzen. Eine Konstellation, die Kerem Demirbay nochmal eine wichtige Rolle zukommen lassen könnte.

Leverkusens Kerem Demirbay könnte gegen die Roma wieder in den Fokus rücken. IMAGO/Nordphoto

Zuletzt war das Verhältnis von Bayer 04 und Kerem Demirbay nur noch eine On-off-Beziehung. Mit dem Problem, dass diese für beide Seiten kaum noch prickelnde Momente lieferte. Entweder spielte der Techniker, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, in den jüngsten Partien gar nicht oder eben nicht gut. Wenn sich die Wege im Sommer trennen sollten, würde dies niemanden überraschen.

Doch nach der Verletzung von Robert Andrich (Mittelfußbruch) könnte der 32 Millionen teure Rekordeinkauf, der in Leverkusen nie zu dem entscheidenden Spieler wurde, den man sich bei seiner Verpflichtung 2019 erhofft hatte, doch nochmal eine wichtige Rolle spielen kann. Er oder der gut mit ihm befreundete Nadiem Amiri wird gegen die Römer beginnen.

"Manchmal gibt es in dieser Phase der Saison noch eine Chance", sagt Rolfes mit Blick auf die personellen Engpässe, die den Kreativakteur Demirbay nochmal in den Fokus rücken könnten. Beim Abschlusstraining trug Letzterer zumindest bei der ersten Spielform mit drei Parteien das gleiche Leibchen wie Exequiel Palacios. Was kein Indiz sein muss, aber sein könnte.

Andrich am Dienstag erfolgreich operiert

Andrich wurde unterdessen am Dienstag erfolgreich operiert und wird seinen Kollegen am Donnerstag schon wieder vor Ort die Daumen drücken. "Er ist auch heiß und wird ins Stadion kommen", sagte Simon Rolfes am Mittwoch, der Andrich zu Beginn der Sommervorbereitung wieder auf dem Platz erwartet.

"Dann wird er im Normalfall wieder dabei sein", prognostiziert der Geschäftsführer, der weiß, dass das Fehlen des Leaders jetzt nicht so einfach aufzufangen sein wird. Es sei denn, Demirbay zeigt doch noch einmal all die Fähigkeiten, wegen der er einst von Bayer verpflichtet wurde.