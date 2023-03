Wird Brügges historisches Achtelfinale zu Parkers Endspiel?

Vor dem ersten Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League der Vereinsgeschichte steht nicht das historische Ereignis im Mittelpunkt, sondern Cheftrainer Scott Parker.

Scott Parker erlebte am vergangenen Freitag in Ostende seinen Tiefpunkt beim Club Brügge. IMAGO/Panoramic International

"Der Wille war da, aber der Schwung, der Geist und die Bodenhaftung waren weg", hatte Vincent Mannaert, Geschäftsführer von Club Brügge, nach der Entlassung von Cheftrainer Carl Hoefkens noch gesagt. Etwas mehr als zwei Monate später dürfte sich Mannaert wohl bereits Gedanken über die nächsten Abschiedsworte für einen Coach machen. Denn vor dem Achtelfinal-Rückspiel in Lissabon (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht weniger das historische Ereignis im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Diskussion um Trainer Scott Parker.

Unter dem 42-Jährigen, der erst kurz vor Jahresbeginn den amtierenden Meister übernahm, gelang den Blau-Schwarzen nicht die erhoffte Kehrtwende - ganz im Gegenteil: Lediglich zwölf Zähler holte der Klub in der Liga aus den ersten zehn Spielen unter seiner Leitung. Die Bilanz ist nochmal schlechter als die seines Vorgängers, der aus den ersten zehn Partien die Hälfte der möglichen Punkte sammelte (15). Dazu "bestärkte" Hoefkens seine Position noch durch den historischen Achtelfinaleinzug in der Champions League.

Ich war schockiert über einige Dinge, die ich dort gesehen habe. Scott Parker

Nachdem Brügge unter Parker durch das 2:0 gegen den direkten Konkurrenten KAA Gent vor gut anderthalb Wochen noch auf einem guten Weg schien, folgte am vergangenen Freitag der Tiefpunkt in der Amtszeit des Engländers: Brügge unterlag beim Tabellenvorletzten KV Oostende mit 0:3 - der Verein aus der Hafenstadt hatte zuvor letztmals Anfang November einen Sieg gefeiert. "Nochmals: Ich war schockiert über einige Dinge, die ich dort gesehen habe", so Parker auf der Pressekonferenz am Montag rückblickend auf die Partie.

Im Anschluss erklärte er aber, dass die Champions League ein anderer Wettbewerb sei und es im Hinspiel gegen Benfica "einige gute Momente" gab, die Selbstvertrauen für das Gastspiel im Estadio da Luz geben. "Nach der Blamage von Freitag wollen wir etwas zeigen", gab sich Parker kämpferisch.

Lang: "Nichts zu verlieren"

Der Viertelfinaleinzug scheint angesichts der aktuellen Lage - laut Hans Vanaken, die schwierigsten, seitdem er im Verein ist (2015) - und dem Hinspielergebnis kaum vorstellbar. Aber gerade das könnte Brügge helfen. Anders als in der Liga tritt "Blauw-Zwart" nun ohne großen Druck an: "Nach dem 0:2-Hinspiel haben wir nichts zu verlieren", weiß auch Noa Lang, der in den vergangenen Wochen noch der Lichtblick war.

Dass Brügge für eine Überraschung auf portugiesischem Boden fähig ist, beweist der Kantersieg in der Gruppenphase in Porto, aus dem die Spieler auch Hoffnung schöpfen. "Wir haben auch in Porto 0:4 gewonnen, wer hätte das gedacht? Hoffentlich haben wir Glück und schießen drei Tore aus drei Chancen", so Brandon Mechele.

Dennoch erscheint das historische Spiel in Lissabon aktuell eher unwichtig. Denn am Sonntag gastiert Standard Lüttich in Brügge (13 Uhr) und würde mit einem Sieg an den Hausherren vorbei auf Platz vier springen. Dieser Rang ist insofern wichtig, weil sich die ersten vier Teams der Liga für die Meisterrunde qualifizieren.

Parker war nicht die Wunschlösung

Sollte beim Tabellenführer der portugiesischen Liga eine Reaktion ausbleiben, dürfte die Entlassung von Parker nur eine Frage der Zeit sein. Diese Zeit scheint dem Vernehmen nach eigentlich schon vorüber, aber da Brügge bereits vor ein paar Monaten schlechte Erfahrungen mit der Trainersuche gemacht hatte - die Wunschlösungen sagten ab, sodass letztlich Parker verpflichtet wurde -, sitzt der Engländer noch am Dienstag auf der Bank.

Einige Medien rechneten bereits nach dem 0:3 in Ostende mit dem Aus des Trainers, andere wiederum bezeichnen das Spiel gegen Lissabon oder spätestens das gegen Lüttich als "Endspiel". Inzwischen könnte auch ein "attraktiver Coach" als Nachfolger präsentiert werden: Denn Meistertrainer Alfred Schreuder ist nach seiner Entlassung bei Ajax derzeit vereinslos.

Falls Mannaert tatsächlich Schreuder nach Brügge zurückholt, würden ihm die Abschiedsworte zu Parker sicherlich nicht allzu schwer fallen.