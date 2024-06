Wird bei Ibrahim eine Leihe ein Thema?

Mit ordentlich Vorschusslorbeeren ist Bradley Ibrahim im Februar in Berlin angekommen. Bisher hat es der 19-Jährige jedoch erst einmal in den Kader der Profis geschafft - ohne Einsatz -, dafür aber zu elf Spielen in der Regionalliga. Der ehemalige U-18-Nationalspieler Englands soll in Berlin weiterhin Zeit bekommen, sich an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen, auch wenn der Weg zu einer Fixgröße bei den Profis lang werden dürfte. Falls oberhalb der Regionalliga Spielpraxis winkt, könnte Ende des Sommers eine Leihe ein Thema werden. Noch ist es aber nicht so weit, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber. "Es kommt jetzt darauf an, dass Bradley die Dinge aus den ersten Monaten kontinuierlich adaptiert und sich Stück für Stück steigert."