Wirbelwind für die Offensive: Inter Leipzig holt Marwane Lamouri

Der Leipziger Oberligist FC International meldet einen nächsten Neuzugang: Der Franzose Marwane Lamouri soll den Angriff beleben.

Er soll für "ordentlich Wirbel sorgen", schreiben die Leipziger vom FC International in der Pressemeldung: Marwane Lamouri heißt ihre nächste Neuverpflichtung. Der kleine Franzose, 20 Jahre alt, wechselt vom AS Furiani Agliani an die Pleiße und ist für das offensive Mittelfeld vorgesehen. Dass er nicht nur dribbeln kann, sondern auch torgefährlich ist, bewies er jüngst beim 3:2-Testsieg gegen den FC Erfurt-Nord, bei dem er für den dritten Treffer der Leipziger sorgte.

"Marwane ist der Beweis, dass Größe nichts mit Körperlänge zu tun hat", so Chefcoach Carsten Hänsel. "Mit seiner quirligen Art wird er sicher einige gegnerische Abwehrspieler vor Probleme stellen. Er ist selbstbewusst und engagiert auf dem Feld, geht auch mal ins Eins-gegen-eins, was unserer Offensive gut tut", glaubt der Coach.